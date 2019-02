Parlement Curaçao boos op Blok om aankondiging noodhulp Venezuela

Het parlement van Curaçao is boos op minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) om zijn aankondiging dat het eiland een doorvoerhaven wordt voor humanitaire hulp aan buurland Venezuela. De parlementariërs vinden dat Blok premier Eugene Rhuggenaath heeft gepasseerd door het plan zelf naar buiten te brengen, meldt persbureau ANP. Hierdoor was Rhuggenaath volgens hen niet in staat het voornemen goed uit te leggen aan de bevolking.

Woensdag heeft het 21 leden tellende parlement van Curaçao een motie aangenomen waarin het de handelswijze van Blok afkeurt. De Nederlandse minister heeft premier Rhuggenaath “voor zijn karretje gespannen”, menen de parlementariërs volgens ANP. Ze willen met premier Mark Rutte in gesprek gaan.

Vorige week maakte Blok bekend dat Curaçao als doorvoerhaven gaat fungeren. Dit was volgens hem besloten in samenspraak met de regering van het eiland na een verzoek van de Verenigde Staten en de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó.

In een reactie zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er “intensief” en “goed contact” is met de regeringen van de ABC-eilanden over de situatie in Venezuela. Blok is “in goed overleg met premier Rhuggenaath” met de mededeling naar buiten getreden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat over het buitenlandbeleid van Curaçao, Aruba en Bonaire.

Sluiten zeegrens

Venezuela houdt humanitaire hulp vanuit het buitenland tegen. President Nicolas Maduro ontkent dat zijn land in crisis verkeert. Dinsdag sloot Venezuela zonder een officiële reden te geven de zeegrens met de ABC-eilanden.

In Curaçao is steeds meer kritiek op de opstelling van de regering van het eiland tegenover Venezuela. Inwoners van het land vrezen een conflict met het buurland, waar het veel handel mee drijft.