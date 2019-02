Opnieuw stapt Brits Lagerhuislid uit Labour-partij

Het Britse Lagerhuislid Joan Ryan is het achtste lid van de Labour-partij dat in de afgelopen 48 uur haar lidmaatschap van deze partij opzegt. Ryan kondigde dit dinsdagavond aan in een tweet. De acht parlementariërs hekelen een gebrek aan aanpak van antisemitisme binnen de partij.

Naast antisemitisme geeft Ryan af op Corbyns positie op het internationale toneel. Volgens Ryan weigert Corbyn ten onrechte de Russische staat aan te wijzen voor de zenuwgasaanval met novitsjok in Salisbury op de Russische dubbelspion Sergej Skripal, vorig jaar. De politica stelt dat Corbyn “Europese vrienden” in de steek laat. Ryan blijft in het parlement en sluit zich aan bij de Independent Group. Deze groep werd maandag werd opgericht door de andere zeven Lagerhuisleden die opstapten uit onvrede over de huidige koers van Labour.

“De afgelopen drie jaar, onder Jeremy Corbyn, ettert er anti-Joods racisme binnen de partij”, schrijft Ryan in de verklaring.

Lees ook: De afsplitsers van Labour zijn klaar met het ‘zieke’ klimaat binnen de partij

De interne kritiek op de antisemitisme-aanpak is niet nieuw. Begin september zei Ryan dat de Joodse gemeenschap heeft “geen vertrouwen” meer in Labour. Daarop nam haar lokale partijafdeling een niet-bindende motie van wantrouwen tegen Ryan aan.

Labour is de tweede partij van Groot-Brittanië en heeft sinds het vertrek van de acht politici nog 247 zetels in het Lagerhuis. Ryan werd in 1997 voor het eerst parlementariër en bekleedde verschillende hogere posities onder oud-Labour-premier Tony Blair.