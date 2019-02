Onbehaarde Apen: Hoe dichtbij is het digitale brein?

In deze aflevering van Onbehaarde Apen alles over de (on)mogelijkheden van hersentechnologie. Wanneer kunnen we onze gedachten en herinneringen opslaan en digitaal met elkaar delen? En hoe ingewikkeld is het om een computermodel te maken van het brein?

