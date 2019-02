Muziek in weerwil van onderdukking

De altviool is ‘niet het meest assertieve instrument’, schrijft pianist Marcel Worms in het cd-boekje. Maar als een componist zijn zielenroerselen wil uitstorten, komt hij vaak uit bij de altvioolklank. Met altvioliste Ásdís Valdimarsdóttir heeft Worms een prachtige cd opgenomen, met muziek die tegen de klippen op tot stand kwam. Goed voorbeeld is het ‘Allegretto’, van Mieczyslaw Weinberg, dat glimpen van macabere dieptes toont. Weinberg leefde in de Sovjet-Unie, net als zijn Sjostakovitsj, wiens zwanenzang de cd besluit. Tussen die twee klinken de Nederlanders Max Vredenburg en Dick Kattenburg. Kattenburg was 24 toen hij in Auschwitz werd vermoord: het vloeiende openingsdeel van een Sonate bevestigt zijn formidabele talent.

Klassiek Ásdís Valdimarsdóttir & Marcel Worms The voice of the viola in times of oppression ●●●●●