Marechaussee arresteert gezin dat Syriërs naar Nederland smokkelde

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag vijf leden uit één gezin gearresteerd die van mensensmokkel worden verdacht. De gezinsleden zouden hun eigen vreemdelingendocumenten en die van andere familieleden hebben gebruikt om Syriërs per vliegtuig via Turkije en Griekenland naar Nederland te smokkelen, schrijft de Marechaussee in een woensdag verschenen persbericht. De gearresteerden, in de leeftijd tussen de 27 en 60 jaar, zijn de vader, moeder, twee zonen en een dochter van het gezin.

De Marechaussee kwam de familie in 2017 op het spoor tijdens een ander groot mensensmokkelonderzoek. Voor de smokkel werden voornamelijk de documenten van de in totaal twaalf familieleden gebruikt. De Syriërs moesten zoveel mogelijk lijken op de pasfoto’s van de documenten.

Op 26 januari van dit jaar hield de Marechaussee een dochter van de familie aan die een minderjarig kind vanuit Athene had gesmokkeld met het vreemdelingendocument van haar eigen kind. Dinsdag werden arrestaties verricht in Alkmaar, Den Helder, Stede Broec en Arnhem. Een woordvoerder wilde desgevraagd niet zeggen of de familie zelf ook uit Syrië komt. Om hoeveel gesmokkelde Syriërs het zou gaan wordt nog onderzocht. De Marechaussee sluit meer aanhoudingen niet uit. Vrijdag worden de verdachten voorgeleid in de rechtbank in Zwolle.

Mensensmokkelaars profiteren van het overaanbod aan migranten. En er zijn miljarden euro’s mee gemoeid

Miljarden euro’s

Uit onderzoek van Interpol en Europol in 2016 bleek dat er jaarlijks miljarden euro’s gemoeid zijn met mensensmokkel naar Europa. Ruim 90 procent van de migranten die een jaar eerder naar de EU was gekomen zou hulp hebben gekregen van mensensmokkelaars.

De rechtbank in Zwolle legde een jaar geleden celstraffen tot vijf jaar op aan vier personen voor het smokkelen van mogelijk honderden Syrische vluchtelingen naar Denemarken, Zweden en Nederland. Afgelopen juni kregen vier mensensmokkelaars 25 jaar cel opgelegd door een Hongaarse rechtbank omdat zij verantwoordelijk waren voor de dood van tientallen migranten in 2015. Zij waren gestikt in een koelwagen in Oostenrijk.