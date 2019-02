KLM viermaal winstgevender dan Air France

De financiële resultaten van Air France en KLM lopen steeds verder uiteen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Air France-KLM die woensdagochtend bekend zijn gemaakt.

De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep boekte in 2018 een operationele winst van 1,3 miljard euro. KLM was verantwoordelijk voor ruim 1 miljard euro hiervan, Air France voor 266 miljoen euro.

De totale operationele winst van de groep daalde met 591 miljoen euro ten opzichte van 2017. Als belangrijkste oorzaak noemt het bedrijf de stakingen van Franse werknemers in het voorjaar van 2018. Die leidden tot een verlies van 355 miljoen euro aan Franse zijde. Voorlopig zijn zulke stakingen van de baan: na akkoorden met het Franse cabine- en grondpersoneel in januari stemden ook de Franse piloten deze week in met een nieuwe cao met salarisverhoging.

Een tweede oorzaak van de gedaalde winst is duurdere kerosine. De prijs ervan steeg met 451 miljoen naar 5 miljard euro. Voor 2019 verwacht Air France-KLM een verdere stijging van de brandstofkosten, tot 5,6 miljard euro.

De nettowinst van de groep bedroeg 409 miljoen euro, een verbetering tegenover 2-17 met 246 miljoen euro.

Sterke groei Transavia

Het totale aantal passagiers kwam net boven de 100 miljoen: 101,5 miljoen, een stijging van 2,8 procent ten opzichte van 2017. De totale omzet bedroeg 26,5 miljard euro, een stijging van 2,5 procent. Air France (met een vloot van 305 vliegtuigen) was verantwoordelijk voor 16 miljard euro, KLM (169 vliegtuigen) voor 11 miljard. Ook de operationele marges lopen uiteen: 1,7 procent bij Air France, 9,8 procent bij KLM.

Opvallend is de sterke groei van Transavia, de budgetdochter met een Franse en een Nederlandse tak. Het aantal passagiers steeg met 7,1 procent naar 15,8 miljoen.

Lees ook het interview met Pieter Elbers over zijn herbenoeming: ‘Ik geloof niet in wonderbazen die alles beter maken’

Dinsdag werd bekend dat de raad van commissarissen van Air France-KLM instemt met een tweede termijn voor KLM-topman Pieter Elbers. Over deze herbenoeming was onzekerheid ontstaan. De nieuwe topman van Air France-KLM, Ben Smith, zou Elbers beschouwen als een obstakel op weg naar verdere integratie van de twee maatschappijen.

Integratie

Tegelijk met de herbenoeming van Elbers is nu afgesproken dat de integratie zal worden geïntensiveerd. Wat dat precies betekent, is nog onduidelijk. Smith treedt in ieder geval toe tot de raad van commissarissen van KLM. Daarnaast vormen de bestuursvoorzitters van Air France en KLM, samen met Smith en de financieel directeur van de groep, een nieuw team in de top van Air France-KLM.