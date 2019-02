Had ik het blowen moeten verbieden?

Moeder: „Mijn zoons van 26 en 28 hebben in hun middelbare schoolperiode veel geblowd. Ze hebben mede daardoor hun gymnasiumopleidingen niet afgemaakt, en hebben er lang over gedaan om hun diploma’s te halen. Bij hun vrienden, die ook blowden, gebeurde hetzelfde.

„Wij hoorden deskundigen altijd zeggen dat het geen zin heeft om het te verbieden. Pedagogen zeggen: ‘kinderen moeten experimenteren’. We hadden nota bene wietplanten in de garage. Nu zegt de oudste: ‘Jullie hadden veel strenger moeten zijn.’

„Hadden we het blowen toch moeten verbieden? Had dat zin gehad in een omgeving waarin het zo makkelijk te krijgen is? En zo ja, hoe hadden we dat moeten controleren, en wat hadden we daar voor sancties aan moeten verbinden?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.

Verbieden heeft wél zin

Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan Universiteit Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg.

Wim Meeus: „Wat de ouders niet hadden moeten doen is wietplanten in huis halen. Daarmee geef je aan dat blowen normaal en dus oké is. Als je dat als ouder eenmaal gedaan hebt, is het niet meer mogelijk om te zeggen dat je kinderen geen drugs mogen gebruiken.

„Meer in het algemeen ben ik het ook niet eens met het idee dat het geen zin heeft om iets te verbieden. Ouders weten meer van de wereld en risico’s dan hun kinderen, en het is hun taak om hen tegen die risico’s te beschermen. En ze kunnen dat ook. Onderzoek laat zien dat als ouders een korte cursus krijgen hoe om te gaan met middelengebruik van hun pubers, dat leidt tot minder gebruik. En dat komt dan vooral omdat ze in die cursus leren om restrictief te zijn en grenzen te stellen.

„Een ander punt is dat de moeder het drugsgebruik als oorzaak ziet van slechte schoolprestaties. Waarschijnlijk zijn de geringe zelfcontrole, en slordig, chaotisch gedrag de oorzaak van zowel drugsgebruik als slecht presteren op school. Drugs en slechte schoolprestaties hebben dus dezelfde oorzaak. Wel is het zo dat drugsgebruik het moeilijker maakt om goed te presteren op school.

„Zelfcontrole en discipline breng je als ouders over door dat gedrag zelf te laten zien.”

Pubers hebben leiding nodig

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

Marga Akkerman: „Blowen is risicovol, daarom zou ik mijn kind er wel degelijk in afremmen. De controle heb je niet, maar een duidelijk standpunt kun je wel aangeven. Dat heeft toch altijd meer invloed dan het maar aan je kind overlaten.

„Een keertje blowen is geen ramp, maar zodra het een paar keer per week of ieder weekend gebeurt, wordt het belangrijk naar oorzaken te zoeken. Hoe staat het met de zelfdiscipline van je kind? Kan hij als enige ‘nee’ zeggen in groepsverband? Hoe is het met zijn identiteitsontwikkeling? Heeft hij het meedoen nodig om erbij te horen? Is het een conflictvermijder? Welk voorbeeld geeft u zelf als het om zelfdiscipline gaat? Kan je kind tegen je zeggen: kijk naar je zelf, je rookt toch zelf ook?

„Kinderen met ADHD zijn verslavingsgevoelig, dus bij die kinderen is het helemaal zaak om het goed in de gaten te houden.

„Ouders kunnen kinderen in hun identiteitsontwikkeling sterken, en iets verbieden helpt daarbij. Je zult daar later hun waardering voor terugkrijgen: ‘ik vond het verbod toen niet leuk, maar mijn ouders toonden wel karakter’.

„Ik ben geen fan van het woord ‘experimenteren’, omdat het te vaak gebruikt wordt om kinderen maar hun gang te laten gaan. Pubers hebben leiding nodig. Het gaat om het stap voor stap overdragen van verantwoordelijkheid van ouder op kind.”