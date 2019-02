Geen straf voor ijssaloneigenares Hilversum voor mishandeling

De voormalige eigenares van de Hilversumse ijssalon ’t Perronnetje krijgt geen straf voor het mishandelen van een twintigjarige plaatsgenoot. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald. De rechtbank gaf de vrouw gelijk in haar vrees dat een groep jongeren die haar belaagde zou kunnen overgaan tot “andere vormen van agressie”.

De nu 38-jarige Gilly Emanuels was in 2017 voor haar ijssalon in Hilversum haar auto aan het uitladen toen ze een mandarijn tegen zich aangegooid kreeg. Haar tweejarige zoontje zat op dat moment in de auto. Nadat ze hem aan een winkelmedewerkster had overhandigd, is ze met de stok van een dweil achter de groep jongens aan gegaan die tegenover de ijssalon stond. Die scholden haar uit voor “kankernegerin” en “kankerzwarte”. Een van de jongens sloeg ze daarna met de stok meerdere keren tegen de armen en de hand. Die jongen deed vervolgens aangifte tegen haar. Een filmpje van het incident belandde op internet.

“Vanwege de voorgeschiedenis en de situatie op het moment zelf kon de vrouw denken dat het gooien van de mandarijn zou worden gevolgd door andere vormen van agressie”, oordeelde de rechtbank woensdag. “De mishandeling kan haar onder deze omstandigheden niet worden verweten.” Volgens de rechtbank was er dus sprake van “putatief noodweerexces”. Het Openbaar Ministerie had 120 uur taakstraf tegen haar geëist, waarvan 60 voorwaardelijk. De rechters achten de mishandeling wel bewezen.

Media-aandacht

De zaak kreeg veel media-aandacht. Volgens Emanuels pestte de groep jongens die voor haar winkel rondhing haar al een lange tijd. Zo hadden ze volgens haar eens een met poep besmeurde Surinaamse vlag voor haar winkeldeur gelegd. Ook zou een keer een winkelruit ingegooid zijn. Ze deed eerder twee keer aangifte tegen de jongens, meldt de rechtbank.

Er loopt nog een andere strafzaak tegen één van de jongens die Emanuels zou hebben uitgescholden. De advocaat van de voormalige ijssaloneigenares is een procedure begonnen bij het gerechtshof om het OM te dwingen niet alleen hem, maar de hele groep te vervolgen voor discriminatie. De rechtbank wil de uitkomst van die procedure eerst afwachten voordat de zaak verder gaat.

