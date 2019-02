Filmoverzicht: onvoorstelbaar interessant ‘Can You Ever Forgive Me?’, ‘Retrospekt’ over huiselijk geweld

●●●●● Can You Ever Forgive Me?: Biopic Vervalser Lee Israel was een enorm kreng. Zonder dat te verzachten of te psychologiseren ga je tijdens de film ‘Can You Ever Forgive Me?’ toch van haar houden. Lees de recensie: Een onvoorstelbaar sympathiek kreng Regie: Marielle Heller. Met: Melissa McCarthy, Richard E. Grant. In: 35 bioscopen

●●●●● The Quake: Rampenfilm Het Noorse ‘The Quake’ bouwt de spanning zo dramatisch op dat de onvermijdelijke aardbeving bijna een verrassing is. Lees de recensie: Ramp versus geoloog: 2-0 Regie: John Andreas Andersen Met: Kristoffer Joner, Hang Tran, Kathrine Thorborg Johansen. In: 15 bioscopen

●●●●● Mid90s: Coming-of-age Acteur Jonah Hill blijkt in zijn debuut over opgroeien in de skaterscultuur inventief en stijlvast, maar zijn personages zijn wat vlak. Lees de recensie: Liefdevolle terugblik op skaterscultuur Regie: Jonah Hill. Met: Sunny Suljic, Lucas Hedges, Na-kel Smith, Olan Prenatt. In: 33 bioscopen

●●●●● Cold Pursuit: Misdaadfilm Een vrij letterlijke vertaling van Molands droge misdaadkomedie ‘Kraftidioten’ wordt met Liam Neeson de ironische wraakfilm ‘Cold Pursuit’. Lees de recensie: Ironische wraakfilm Liam Neeson Regie: Jan Petter Moland. Met; Liam Neeson, Tom Bateman, Laura Dern. In: 104 bioscopen

●●●●● Schapenheld: Documentaire Een bijdehand mopperende schaapsherder staat het grotere verhaal in de weg. Lees de recensie: Mopperherder op de hei Regie: Ton van Zantvoort. In: 29 bioscopen

●●●●● Eighth Grade: Komedie De dertienjarige Kayla is ongemakkelijk en timide op school, al zou je dat uit haar vlogs bepaald niet opmaken. ‘Eighth Grade’ is een puberfilm, grappig in zijn pijnlijkheid. Lees de recensie: Puberleed in tijden van Instagram Regie: Bo Burnham. Met: Elsie Fisher, Josh Hamilton, Emily Robinson. In: 39 bioscopen

●●●●● Retrospekt: Arthouse Na het verkrachtingsdrama ‘Kan door huid heen’ gaat ‘Retrospekt’, de nieuwe film van Esther Rots, opnieuw over trauma: huiselijk geweld. Of beter: de leegte daarachter. Lees de recensie: ‘Bij geweld zijn vrouwen niet altijd alleen slachtoffer’ Regie: Esther Rots. Met: Circé Lethem, Lien Wildemeersch, Martijn van der Veen, Teun Luijkx, Lottie Hellingman. In: 22 bioscopen