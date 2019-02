Egypte executeert negen mannen voor aanslag op aanklager Barakat

De Egyptische autoriteiten hebben woensdag negen mannen geëxecuteerd vanwege hun betrokkenheid bij de dodelijke aanslag op een openbaar aanklager in 2015, meldt persbureau Reuters. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International had verzocht om de executies niet uit te voeren.

Aanklager Hisham Barakat werd gedood toen er een auto met explosieven inreed op zijn konvooi in de Egyptische hoofdstad Kairo. De aanslagplegers zouden volgens de autoriteiten lid zijn van de verboden islamitische Moslimbroederschap en de Palestijnse beweging Hamas. Beide groeperingen ontkennen betrokkenheid. Barakat voerde als aanklager een felle campagne tegen leden van de Moslimbroederschap.

Gehoord via de televisie

De negen mannen mannen behoorden tot een groep van 28 die in 2017 ter dood werden veroordeeld. Vorig jaar verloren ze het hoger beroep. De andere vijftien leden kregen woensdag 25 jaar celstraf. Amnesty International maakte bezwaar tegen de rechtsgang omdat de mannen veroordeeld zijn op basis van bekentenissen die mogelijk door marteling zijn afgedwongen. Ook werden ze opgesloten in geheime gevangenissen.

Ghada Mohamed el Abassy, een van de moeders van de ter dood gebrachte mannen, hoorde via de staatstelevisie dat haar zoon was omgebracht. Ze had meer dan een jaar niets over hem gehoord.

“We leven in een land waar een mensenleven geen waarde heeft. Anders hadden ze wel toestemming gegeven om hem te bezoeken”.

Het aantal ter dood veroordeelden is sinds de machtsovername van Abdel Fattah el-Sisi sterk toegenomen. De oud-legerleider zette in 2013 na hevige protesten tegen president Mohammed Morsi de voorman van de Moslimbroederschap af. In hetzelfde jaar werd de belangrijkste islamitische beweging van het land verboden. El-Sisi werd in 2014 verkozen tot president en vier jaar later zonder enige tegenkandidaat herkozen. Vorige week stemde het Egyptische parlement in met een wijziging van de grondwet waardoor Sisi tot 2034 president kan blijven.