Nieuwe streamingdienst voor reality, adventure en crime: Dplay

Streamingdienst Dplay

Desktop en app voor mobiel en tablet (iOS en Android). Premiumversie: €3,99 per maand, eerste twee weken gratis.

Wie onbeperkt naar Dr. Pimple Popper wil kijken kan een abonnement op een nieuwe streamingdienst overwegen. De realityserie van TLC over het werk van dermatoloog en YouTube-bekendheid Sandra Lee staat namelijk op Dplay, het op Valentijnsdag gelanceerde video-on-demand platform van Discovery Benelux. Het is een plek waar content te vinden is van de zenders Discovery (vooral gericht op mannen), TLC (vooral gericht op vrouwen) en Investigation Discovery (misdaad).

Populair zijn de realityprogramma’s over goudzoekers in Alaska (Gold Rush), aanstaande bruiden die trouwjurken passen (Say Yes To The Dress) en survivalexperts die moeten overleven in extreme gebieden (Ed Stafford: Left for Dead).

De dienst heeft een beperkte gratis variant met reclame, maar de echte liefhebber kan kiezen voor een premiumversie van 3,99 euro per maand. Dplay doet meer denken aan de terugkijkdienst van NPO Start dan aan een contentreus als Netflix. De indeling is overzichtelijk: de drie tv-zenders zijn live te bekijken en programma’s zijn op verschillende manieren te vinden. De verdeling in genres gaat van ‘adventure’ en ‘food’ tot ‘turbo’ en ‘paranormal’. En ja, er is ook een spookprogramma over Alaska: Alaska Haunting.

Een profiel van Netflix: Slaap is de grootste concurrent van deze videodienst

Tot nu toe moest men op traditionele wijze kijken naar de lineaire zenders van Discovery, online aanbod was er eigenlijk niet. Dat ook deze tv-merken de stap naar streaming maken is begrijpelijk, de groep mensen zonder kabelabonnement, de cord-cutters, zal alleen maar groeien. Discovery moet als zender niet alleen concurreren met een zender als National Geographic, maar vecht ook om schermtijd met partijen als Netflix, YouTube en Facebook.

De dienst werd eerder al gelanceerd in Scandinavië, Italië en Spanje en voelt nog als een bescheiden eerste stap. De focus ligt op nieuwe programma’s en minder op het archief van Discovery. Wie bijvoorbeeld de beroemde haaienprogramma’s wil kijken die tijdens Shark Week worden uitgezonden, heeft nu nog pech. Voor fans van Sandra Lee is er wel goed nieuws. Het nieuwe seizoen van Dr. Pimple Popper gaat deze maand eerst in première op Dplay.