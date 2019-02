Drukgevulde debuut Cut_ soms net te doorsnee

Amsterdammers Belle Doron en Sebastiaan Dutilh, Cut_, lieten zo’n vijf jaar wachten op hun debuut. Na geslaagde singles en liveoptredens worden de verwachtingen van het debuut A Small Group Of Individuals niet helemaal waargemaakt.

Cut_ is een dance-duo; met muziek van Dutilh en zang van Doron. De muziek is een drukgevuld geluidsbeeld waarin geklepper, handgeklap, brommende synthesizers en schelle akkoorden zich op de luisteraar storten. Doron heeft een zachtmoedige stem, een verademing na alle krachtpatserzang die doorgaans bij housetracks wordt ingezet. Dat contrast werkt niet altijd, omdat de muziek zo vol is dat het stuwende element niet op gang komt. ‘Love&Alcohol’ is een rockliedje in housevermomming, maar klinkt te doorsnee om echt te wervelen. Er zijn ook hoogtepunten: het minimale ‘Reach For It’, het uitgebalanceerde ‘Fever’ (duet met Klangstof). ‘Out Of Touch’ is een opwindende versmelting van zang en muziek, die beide zwoel en romig klinken.