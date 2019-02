Dit zijn de genomineerden voor de World Press Photo 2019

Genomineerd in de categorie Algemeen Nieuws - Series. John Wessels werd in deze categorie twee keer genomineerd met een serie over de Democratische Republiek Congo: een over de verkiezingen, een over de strijd tegen ebola. Deze foto komt uit de laatste serie, waarop een hulpverlener wacht op een nog onbevestigd geval van ebola bij een pas gebouwd behandelcentrum in Bunia, 200 kilometer ten noorden van Beni, in het noordoosten van het land.

Foto John Wessels/AFP