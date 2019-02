Defensie erkent aansprakelijkheid voor overlijden militair

Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van Marechaussee Kelvin Bosman in 2016. De 20-jarige man overleed als gevolg van hitteletsel. Hij raakte onwel tijdens een eindoefening van zijn basisopleiding tot marechaussee. De ingestelde onderzoekscommissie concludeert nu dat Defensie de risico’s van de oefening niet onder controle had, schrijft staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Visser laat het rapport van de Commissie van Onderzoek zien dat “Defensie fouten heeft gemaakt”. Het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee had te weinig oog voor veiligheid en instructeurs hadden onvoldoende kennis van hitteletsel. Ook was de zorg ter plekke van het ongeval onvoldoende.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en het Openbaar Ministerie startten direct na het ongeval een onderzoek. Dit onderzoek werd echter gestaakt nadat de schouwarts een verklaring van natuurlijk overlijden had afgegeven, hoewel de exacte doodsoorzaak niet was vastgesteld.

De Commissie van Onderzoek startte daarop een intern onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De commissie stelde vast dat er sprake was van een niet-natuurlijke dood, na gesprekken met zorgverleners en de autopsie waar de nabestaanden van Bosman om hadden gevraagd. Zo was er sprake van “warmteletsel bij excessieve inspanning”, met een hartstilstand tot gevolg door uitdroging en een gebrek aan eten en drinken.

‘Niet adequaat’

Commandant Harry van den Brink zegt te betreuren dat er tijdens de betreffende eindoefening “niet adequaat is omgegaan met de risico’s.” Hij benadrukt dat de marechaussees zo goed mogelijk worden voorbereid op de “moeilijke en gevaarlijke omstandigheden”, maar dat er “onlosmakelijk risico’s verbonden zijn” aan het opleiden en trainen van militairen.

Het Commissie-rapport doet ook aanbevelingen, zoals het verhogen van kennis over hitteletsel en risicomanagement, om toekomstige ongevallen voor zover mogelijk te voorkomen. Daarnaast wijst de commissie erop dat de vaak jonge leerlingen gedreven zijn om te voldoen aan de eisen, en niet altijd ervaren genoeg zijn om “naar hun lichaam te luisteren”. Daardoor kan overbelasting of oververmoeidheid niet of te laat worden opgemerkt. Visser schrijft dat Defensie alle aanbevelingen van het rapport overneemt.

Volgens Van den Brink is Defensie momenteel in gesprek met de familie van Bosman over “een passende wijze waarop uiting aan deze aansprakelijkheid gegeven kan worden.”