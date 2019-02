Debuut Son Mieux is goedmoedig en dansbaar

Door de single ‘Even’, het bij reclames veelgebruikte liedje ‘Easy’ en EP Vice Versa (2016) werd de Haagse zanger Camiel Meiresonne met de band Son Mieux onthaald als grote belofte. Nu is er het debuutalbum, Faire de Son Mieux, waarop folk en indierock een elektronische onderlaag heeft.

Son Mieux is gegroeid in zijn expressie. De liedjes hebben iets goedmoedigs en zijn vaak dans- of meezingbaar, maar de gevoelige en weemoedige ondergrond zoals een verbroken relatie (‘Old Love’) is niet te missen.

Soms tapt Son Mieux met zijn synthpop uit hetzelfde vaatje als Thomas Azier. Die gedachte keert direct weer als er een meer rootsy geluid klinkt (‘Pretty Strangers’). Het klankenpalet van Son Mieux is niet uitzonderlijk, maar het heeft iets behaaglijks en aanstekelijks hoe Meiresonne zijn melodieën om zijn gevoelens heen vouwt.