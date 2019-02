Cross’ energieke maar ook plompe stoombootgeluid

Steeds meer duiken in pop- en jazzbands de zwaar brommende tonen van een tuba op in de rol van bas. Je kunt er moeilijk níét bij bewegen. En de diep resonerende tonen uit het instrument met de grote hoorn onderlijnen andere instrumenten.

Twintiger Theon Cross improviseert met zijn meer draagbare sousafoon in de heersende Britse jazzscene. Zijn kleurrijke urbanjazz op debuut Fyah is van een ongelofelijke energie. Zeker met saxofoniste Nubya Garcia en drummer Moses Boyd.

Lastiger is – of is het smaak? – dat je het na wat nummers wel weet met die tubasound. En: maakt live een solo publiek wild, op de plaat lost de diepte soms op in de donkerte – een plomp stoombootgeluid dus. Het is interessanter als Cross zijn accenten subtiel zet.