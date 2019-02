Consumentenvertrouwen voor het eerst in jaren negatief

Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds februari 2015 negatief. Over het algemeen denkt iets minder dan de helft van de Nederlanders dat de economie er goed voor staat. Met name over het komende jaar tonen veel mensen zich bezorgd, blijkt woensdag uit onderzoek van het CBS. Het vertrouwen was al sinds afgelopen voorjaar tanende.

Het CBS meet het consumentenvertrouwen maandelijks met een enquête. Daarbij wordt onder meer gevraagd of men dit een goed moment vindt om grote aankopen te doen en hoe men verwacht dat de economie zich in de komende twaalf maanden zal ontwikkelen. De verhouding tussen het aantal optimisten en pessimisten wordt weergegeven in punten. Bij nul punten zijn evenveel mensen optimistisch als pessimistisch, bij min honderd is iedereen negatief. Gemiddeld kwam het vertrouwen uit op een score van -2.

Gemiddeld pessimistischer

De meesten denken dat de economie de afgelopen twaalf maanden een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, blijkt uit het onderzoek. Dat cijfer staat op +14. Over het jaar dat komt is men somberder (-13), waardoor het CBS het gemiddelde vertrouwen in het economisch klimaat met +1 nog net positief acht.

De koopbereidheid, de andere helft van de score die het algemene consumentenvertrouwen bepaalt, stond wel in het rood. Die daling is vooral het gevolg van pessimisme over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Gemiddeld komt het cijfer voor de koopbereidheid uit op -3.

Conjunctuur

Het CBS gaf woensdag niet direct een verklaring voor het dalende consumentenvertrouwen. Vorige maand merkte CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen op dat mensen bovenal merken dat de werkloosheid daalt en er veel vacatures zijn. Het pessimisme is mogelijk het gevolg van internationale ontwikkelingen, zo zei hij tegen NRC. Van Mulligen noemde onder meer de onzekerheid over de Brexit en politieke en economische onrust in de Verenigde Staten rond de begroting en het handelsconflict met China.

Dalend consumentenvertrouwen kan een aanwijzing zijn dat er economische neergang op handen is. Daar zijn echter meer indicatoren voor, die over het algemeen een optimistischer beeld geven. Over het algemeen is het economisch beeld volgens het CBS nog altijd positief, meldde het bureau vorige week, zij het iets minder dan in januari. De economie groeit ook nog, zij het minder sterk dan tot enkele maanden geleden werd verwacht.