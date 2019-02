Drie parlementariërs verlaten Conservatieve Partij

Drie Lagerhuisleden hebben de Britse Conservatieve Partij verlaten. Ze zijn ontevreden met de koers van de partij, en vooral met de "rampzalige afhandeling van de Brexit", schrijven ze woensdag aan premier en partijleider Theresa May. Het gaat om de EU-gezinde parlementariërs Anna Soubry, Sarah Wollaston en Heidi Allen.

Volgens de vrouwen is het onbegrijpelijk dat de partij "het land roekeloos richting de afgrond van een No Deal-Brexit begeleidt". "Een verantwoordelijke regering zou bewust en expres mensen, gemeenschappen en bedrijven blootstellen aan de akelige gevolgen van zo'n verwoestende uittreding", schrijven Soubry, Wollaston en Allen.

Overgelopen Lagerhuisleden

De opgestapte Tories voegen zich bij The Independent Group, een pas opgerichte fractie in het Lagerhuis die zich in het politieke midden begeeft en pro-EU is. De groep bestaat volledig uit Lagerhuisleden die zijn overgelopen vanuit andere partijen. Naast de drie Conservatieve parlementariërs zijn het acht voormalige Labour-leden. Zij stapten voorbije dagen op uit onvrede met onder meer het institutionele antisemitisme dat zij bij de partij van Jeremy Corbyn waarnemen.

'We can no longer act as bystanders. We are honour bound to put our constituents’ and country’s interests first.' Read the letter to the Prime Minister from @heidiallen75 @Anna_Soubry and @sarahwollaston #ChangePolitics pic.twitter.com/1HxHOULbft — The Independent Group (@TheIndGroup) 20 februari 2019

May zei woensdag volgens Britse media dat ze "verdrietig" was door het vertrek van Soubry, Wollaston en Allen uit haar partij. "Na vier decennia uit de EU stappen is nooit makkelijk", reageerde de premier in een verklaring op de kritiek. De Conservatieve Partij is er volgens haar nog altijd op gebrand "integere, gematigde en patriottische politiek" te bedrijven "die de burgers van dit land verdienen".

Met de komst van het Conservatieve trio heeft The Independent Group in het Lagerhuis nu één zetel meer (11) dan de Democratic Unionist Party (DUP), de gedoogpartner van Mays regeringspartij. De Conservatieven en de DUP hebben nu samen nog een meerderheid van vier zetels.

