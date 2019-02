Albumoverzicht: drukgevuld debuut van de band Cut_, muziek in weerwil van onderdukking

●●●●● Theon Cross: Fyah Jazz: Steeds meer duiken in pop- en jazzbands de zwaar brommende tonen van een tuba op in de rol van bas. Je kunt er moeilijk níét bij bewegen. En de diep resonerende tonen uit het instrument met de grote hoorn onderlijnen andere instrumenten.Twintiger Theon Cross improviseert met zijn meer draagbare sousafoon in de heersende Britse jazzscene. Zijn kleurrijke urbanjazz op debuut Fyah is van een ongelofelijke energie. Zeker met saxofoniste Nubya Garcia en drummer Moses Boyd.Lastiger is – of is het smaak? – dat je het na wat nummers wel weet met die tubasound. En: maakt live een solo publiek wild, op de plaat lost de diepte soms op in de donkerte – een plomp stoombootgeluid dus. Het is interessanter als Cross zijn accenten subtiel zet. Amanda Kuyper Luister dit album op Spotify.

●●●●● Ásdís Valdimarsdóttir & Marcel Worms: The voice of the viola in times of oppression Klassiek: De altviool is 'niet het meest assertieve instrument', schrijft pianist Marcel Worms in het cd-boekje. Maar als een componist zijn zielenroerselen wil uitstorten, komt hij vaak uit bij de altvioolklank. Met altvioliste Ásdís Valdimarsdóttir heeft Worms een prachtige cd opgenomen, met muziek die tegen de klippen op tot stand kwam. Goed voorbeeld is het 'Allegretto', van Mieczyslaw Weinberg, dat glimpen van macabere dieptes toont. Weinberg leefde in de Sovjet-Unie, net als zijn Sjostakovitsj, wiens zwanenzang de cd besluit. Tussen die twee klinken de Nederlanders Max Vredenburg en Dick Kattenburg. Kattenburg was 24 toen hij in Auschwitz werd vermoord: het vloeiende openingsdeel van een Sonate bevestigt zijn formidabele talent. Joep Stapel

●●●●● Cut_: A Small Group of Individuals Pop: Amsterdammers Belle Doron en Sebastiaan Dutilh, Cut_, lieten zo'n vijf jaar wachten op hun debuut. Na geslaagde singles en liveoptredens worden de verwachtingen van het debuut A Small Group Of Individuals niet helemaal waargemaakt.Cut_ is een dance-duo; met muziek van Dutilh en zang van Doron. De muziek is een drukgevuld geluidsbeeld waarin geklepper, handgeklap, brommende synthesizers en schelle akkoorden zich op de luisteraar storten. Doron heeft een zachtmoedige stem, een verademing na alle krachtpatserzang die doorgaans bij housetracks wordt ingezet. Dat contrast werkt niet altijd, omdat de muziek zo vol is dat het stuwende element niet op gang komt. 'Love&Alcohol' is een rockliedje in housevermomming, maar klinkt te doorsnee om echt te wervelen. Er zijn ook hoogtepunten: het minimale 'Reach For It', het uitgebalanceerde 'Fever' (duet met Klangstof). 'Out Of Touch' is een opwindende versmelting van zang en muziek, die beide zwoel en romig klinken. Hester Carvalho