Wiebes onder vuur in Kamer vanwege hogere energierekening

Het kabinet had zich „minder stellig” moeten uitlaten over de stijgende kosten van de energierekening. Die stelligheid was „niet terecht”. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) bleef dat dinsdag herhalen tijdens en na het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Kamerleden wilden van hem weten hoe het kon dat de energierekening harder stijgt dan door het kabinet werd verwacht.

Wat die stijging extra pijnlijk maakt is dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) in december nog waarschuwde dat mensen niet „bang” moesten worden gemaakt voor een stijging van de energierekening. Prijsvergelijkers berekenden toen dat de kosten voor gas en energie met 360 euro per jaar omhoog zouden gaan. Uit CBS-cijfers van dit weekend blijkt dat die voorspelling accurater was dan die van het Planbureau voor de Leefomgeving, waar het ministerie van Economische Zaken zich op baseert. Wiebes gaf herhaaldelijk aan dat de verantwoordelijkheid niet bij Keijzer ligt. Hij verzocht de Kamer om haar buiten de discussie te houden en hem, verantwoordelijk minister op dit dossier, aan te spreken.

Koopkracht

Wiebes wilde dinsdag niet uitsluiten dat de hoge energierekening effect gaat hebben op de koopkracht. Hij benadrukte dat de koopkracht op meer gebaseerd is dan alleen de hoogte van de energierekening. „Het leven bestaat uit meer dan energie.” Volgende maand komt het Centraal Planbureau met een berekening van de koopkrachtcijfers. Wiebes hoopt tegen die tijd ook een update van de energierekening van het Planbureau voor de Leefomgeving te krijgen.

Verkiezingen

De timing van deze politieke blunder komt hoogst ongelegen voor het kabinet. De campagne voor de verkiezingen is in volle gang, en het thema dat overheerst gaat juist hierover: het klimaat, de kosten daarvan en de vraag wie die moet betalen. Wiebes hoefde dan ook niet te rekenen op steun van zijn coalitiepartners. In de Kamer stond een rij voor de interruptiemicrofoons. CDA-Kamerlid Agnes Mulder noemde de stijging „onacceptabel”. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber sprak van een „ongelooflijke stommiteit, we balen hiervan”.

Ook buiten het Vragenuur toonden de coalitiepartijen zich kritisch. D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemde het „broddelwerk van het ministerie van Economische Zaken”. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, „baalt ervan”. CDA-leider Sybrand Buma zei de kwestie „buitengewoon pijnlijk” te vinden. Hij richtte zijn kritiek ook op de rekenmodellen waarmee het kabinet rekent: „Het kabinet moet bij zichzelf te rade gaan over het gebruik van dit soort modellen.”

In de Tweede Kamer vindt binnenkort nog een debat plaats over de stijgende energierekening.