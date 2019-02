Volkswagen, Daimler en BMW sidderen

De Duitse auto-industrie siddert. Gaat president Trump een strafheffing opleggen aan geïmporteerde personenauto’s, zoals men bij Volkswagen, Daimler en BMW vreest? Het zou een harde klap zijn, en niet alleen voor de Duitse autobouwers.

Trump mag denken dat hij de Amerikaanse auto-industrie en haar werknemers beschermt als hij importheffing op buitenlandse auto’s en auto-onderdelen afkondigt. Maar de lobby van Amerikaanse autoconcerns waarschuwt dat importheffingen ook tot banenverlies in de Verenigde Staten zullen leiden en tot hogere prijzen voor de Amerikaanse consument.

Zondag ontving Trump van zijn ministerie van Handel een langverwacht rapport, dat antwoord geeft op de vraag of de import van auto’s een bedreiging voor de nationale veiligheid is. Vorig jaar had Trump hierom gevraagd, omdat hij vindt dat ze bijdragen aan het in zijn ogen oneerlijke Amerikaanse handelstekort.

De inhoud van het rapport is niet openbaar gemaakt, maar in Duitsland gaat men ervan uit dat auto-import inderdaad als bedreiging wordt aangemerkt. Het stuk zou de president verschillende opties voorleggen, waarvan de zwaarste een strafheffing van 25 procent is. Binnen negentig dagen moet Trump beslissen.

De Europese Commissie dreigde maandag meteen dat ze met snelle vergeldingsmaatregelen komt, als Trump tot importheffingen besluit. Commissievoorzitter Juncker sprak afgelopen zomer met Trump en zegt dat Trump hem destijds verzekerd heeft dat er geen heffingen komen zolang er nog onderhandeld wordt.

Maar in Duitsland, waar de sector inclusief toeleveranciers goed is voor 800.000 banen, is men daar niet gerust op. Bondskanselier Merkel maakte zaterdag enkele scherpe opmerkingen over de kwestie. „Als het ons ernst is met het trans-Atlantische partnerschap, dan is het voor mij niet makkelijk te begrijpen dat het Amerikaanse ministerie van Handel kennelijk zegt dat Europese auto’s een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Daar schrikken wij van.”

Merkel wees erop dat veel Duitse auto’s in de VS worden gebouwd en dat de grootste BMW-fabriek niet in Beieren staat, maar in South Carolina. „En South Carolina levert ze weer aan China.”

De totale Europese auto-export naar de VS bedraagt volgens de Europese Commissie zo’n 50 miljard euro. De Duitse autobouwers leveren zo’n 20 miljard aan personenauto’s. Zoals Merkel opmerkte hebben BMW en ook Daimler weliswaar grote fabrieken in de VS, maar die zijn ook kwetsbaar omdat ze onderdelen en hele motoren uit Europa importeren die ook door importheffingen getroffen kunnen worden.

Bij een strafheffing van 25 procent, als die langdurig blijft voortbestaan, kan de Duitse auto-export naar de VS terugvallen tot de helft van het huidige niveau, waarschuwde het Ifo-Instituut voor economisch onderzoek vrijdag. Hierdoor zou de totale Duitse auto-export met 7,7 procent verminderen, wat neerkomt op 18,4 miljard euro. „Geen land heeft grotere verliezen van zulke heffingen te duchten dan Duitsland”, schreef Ifo vorig jaar al. Maar ook toeleveranciers in andere Europese landen zouden eronder lijden.

De auto-industrie is in Duitsland in omzet gemeten (in 2017: 426 miljard euro) verreweg de belangrijkste industrietak. Een groot deel van hun succes danken de autoconcerns aan de export (273,7 miljard). Trump maakte al eerder duidelijk dat hij in het bijzonder Duitse autofabrikanten in het vizier heeft. Ik wil geen Mercedessen meer op Fifth Avenue zien rijden, zou hij volgens het blad Wirtschaftswoche hebben gezegd.

De Europese importheffing voor Amerikaanse personenauto’s bedraagt nu 10 procent, terwijl de Amerikaanse heffing voor Europese auto’s slechts 2,5 procent is.

