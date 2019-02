Voor roofmoord veroordeelde Bulgaar opgepakt in Den Haag

De politie heeft dinsdagmorgen in Den Haag een man gearresteerd die in Duitsland is veroordeeld voor een roofmoord. De 38-jarige Bulgaar was in 2015 betrokken bij een gewelddadige overval op een Berlijns casino waarbij een medewerker om het leven kwam.

Bij de overval waren verschillende mensen betrokken die destijds ook zijn opgepakt, aldus een woordvoerder van het Landelijk Parket. De 38-jarige man kreeg zes jaar celstraf, maar wist in november te ontsnappen. Het OM kan niets kwijt over de opsporing van de man, maar zegt dat “er op zeker moment de indruk was dat hij in Nederland zou verblijven”.

Dankzij de samenwerking van de Nederlandse en Duitse opsporingsautoriteiten kon de man in Den Haag worden opgepakt. Hij werkte daar als dj in een discotheek en verbleef bij zijn zus. Het OM verwacht de man binnen enkele weken over te leveren aan Duitsland waar hij de rest van zijn straf moet uitzitten.