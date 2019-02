Venezuela sluit zeegrens met Aruba, Curaçao en Bonaire

Venezuela heeft de zeegrens met Aruba, Curaçao en Bonaire gesloten. Een leidinggevende van de Venezolaanse marine heeft dat dinsdag gezegd tegen persbureau Reuters. Een reden voor de sluiting gaf hij niet, maar mogelijk heeft die te maken met het feit dat de luchthaven van Curaçao als doorvoerhaven kan gaan fungeren voor hulpgoederen naar Venezuela.

Schepen en vliegtuigen uit de drie eilanden die tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren zullen worden tegengehouden, zei de vertegenwoordiger van de marine tegen Reuters. President Nicolás Maduro is fel tegen buitenlandse hulp. Hij ontkent dat het land in crisis verkeert. Ook humanitaire goederen vanuit Colombia mogen het land niet in.

Geen officieel bericht

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt nog geen officieel bericht van Venezuela te hebben ontvangen over het sluiten van de zeegrens.

“We hebben dit vernomen via de media. We zijn nu aan het nagaan met de ambassade in Caracas [de Venezolaanse hoofdstad, red.] en Curaçao en Aruba waar dit vandaan komt.”

In een verklaring aan NRC bevestigt de regering van Curaçao het dichtgaan van de grens. Ze benadrukt dat ze “geen enkele humanitaire hulp aan het land forceert, maar alleen wil fungeren als hub op het moment dat dat gewenst is”.

Curaçao maakte vorige week bekend als logistiek verzamelpunt te gaan functioneren voor vanuit de Verenigde Staten en de Venezolaanse oppositie gecoördineerde hulp naar het Zuid-Amerikaanse land. Het gaat om voedsel, medicijnen, water en andere noodzakelijke hulpgoederen. Het eiland benadrukte dat het zich “absoluut niet zal bemoeien met de politieke situatie in een buurland”.

Kritiek regering

Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao ligt onder vuur binnen zijn eigen regering. Regeringspartij MAN pleit voor een veel neutralere opstelling tegenover Venezuela. Veel inwoners van Curaçao zijn bang betrokken te raken bij een conflict dat alleen maar kan escaleren.

Vorig jaar blokkeerde Maduro de grens met de ABC-eilanden maandenlang omdat er volgens hem goud gesmokkeld werd vanuit Venezuela naar de eilanden. Dit had gevolgen voor het goederen- en personenverkeer. Maanden was er geen fruit uit Venezuela te krijgen. Door een nieuwe blokkade ontstaat er mogelijk weer een schaarste en komen de zaken verder op scherp te staan.

Aruba en Curaçao zijn autonome landen binnen het koninkrijk. Bonaire, dat veel minder inwoners telt, is een bijzondere gemeente van Nederland. De Nederlandse regering is verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen en voor de defensie van alle eilanden.