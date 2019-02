Vandalen vernielen 90 graven op joodse begraafplaats in Frankrijk

Vandalen hebben op een joodse begraafplaats in Frankrijk negentig graven beklad met hakenkruizen en antisemitische leuzen. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie.

De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan het getroffen kerkhof in het dorp Quatzenheim, vlak bij de stad Straatsburg. Hij beloofde de aanwezigen om actie te ondernemen. “Degene die dit heeft gedaan is de Franse republiek niet waardig en zal worden gestraft”, zei Macron, aldus Reuters.

De bekladding van de graven vond plaats kort voor een grote nationale mars tegen antisemitisme, die deze dinsdagavond plaatsvindt in Parijs. Naast president Macron en andere Franse politieke leiders worden daar duizenden mensen verwacht. Tijdens de mars wordt onder meer het nationale gedenkteken voor de Holocaust bezocht.

Antisemitisme neemt toe

De mars volgt op een reeks antisemitische incidenten die de afgelopen tijd in Frankrijk plaatsvonden. Zo kreeg de Joodse schrijver Alain Finkielkraut bij de demonstratie van de ‘gele hesjes’ afgelopen zaterdag antisemitische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Ook maakte de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vorige week bekend dat het aantal antisemitische incidenten in 2018 met 74 procent is toegenomen in Frankrijk.

In Frankrijk wonen ongeveer een half miljoen Joden, het is daarmee de grootste Joodse gemeenschap in Europa.