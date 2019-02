Twee Schipholmedewerkers aangehouden voor rol in ‘grootschalige drugssmokkel’

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag twee Schipholmedewerkers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. De aanhoudingen houden verband met een onderzoek naar grootschalige import van drugs, waarbij volgens de marechaussee een “groot aantal” medewerkers van de luchthaven een rol speelt. De twee mannen van 33 en 44 hadden met een pasje toegang tot het beveiligde gedeelte van de luchthaven.

De twee verdachten werkten volgens de marechaussee vermoedelijk samen met andere verdachte Schipholmedewerkers. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie Noord-Holland zou gebleken zijn dat er een “crimineel samenwerkingsverband” is dat zich bezig houdt met drugssmokkel via de luchthaven. Daarbij worden mensen ingezet die werken in de bagagekelder, de catering en de schoonmaak, schrijft de marechaussee dinsdag op Facebook. In het onderzoek zijn tot nu toe twaalf mensen aangehouden, van wie er negen op Schiphol werkten. Zij moeten nog voor de rechter komen, en zijn tot die tijd op vrije voeten.

Koffers vol drugs

In Afrika en Zuid-Amerika worden koffers vol cocaïne en heroïne heimelijk in het ruim van vliegtuigen geladen, concludeerde het OM. In Nederland worden de koffers door medewerkers van de bagageafhandeling weer uit het systeem gehaald en overgedragen aan mensen uit de schoonmaak of catering. Vervolgens werden ze overgebracht naar “een vrouw in Almere” die contact onderhield met een criminele organisatie in Afrika.

De marechaussee heeft bij eerdere acties ruim 100 kilo heroïne en cocaïne aangetroffen, en voor 100.000 euro contant geld en goederen in beslag genomen. Een onderzoek naar bezittingen in het buitenland loopt nog. De marechaussee sluit niet uit dat er in de toekomst meer mensen worden aangehouden.