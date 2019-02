Tilburgse raad laat het bij 7.000 euro voor gedupeerden chroom-6

De Tilburgse gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met het plan om gedupeerden van chroom-6 financieel te compenseren. In de extra raadsvergadering kwamen oppositiepartijen met andere voorstellen, maar daarvoor was onvoldoende steun, schrijft Omroep Brabant. Bij de vergadering waren “vele tientallen” gedeputeerden aanwezig.

Het college besloot twee weken geleden de achthonderd gedupeerden 7.000 euro te geven. Mensen die ziek werden of in de toekomst worden door het chroom-6, kunnen daarnaast nog tot 40.000 euro extra schadevergoeding krijgen.

Als onderdeel van hun reïntegratie moesten bijstandsgerechtigden tussen 2004 en 2012 op een werkplaats van NedTrain werken. Zij moesten onder meer oude verflagen van treinstellen van de NS schuren. In de verf zat chroom-6, bij het schuren kwam de schadelijke stof vrij. De stof kan kanker en de longziekte COPD veroorzaken. Een onderzoekscommissie stelde vast dat de bescherming van de medewerkers ernstig is tekortgeschoten.

Onafhankelijk rapport

De hoogte van de schadevergoeding is onder meer afhankelijk van het aantal dagen dat iemand werkte. Oppositiepartijen SP, PvdA en Lijst Smolders Tilburg (LST) waren van mening dat mensen die dezelfde ziekte hebben gekregen, ook dezelfde schadevergoeding zouden moeten krijgen. Ook hekelden de partijen het feit dat mensen die tussen 2010 en 2012 met chroom-6 in aanraking kwamen, geen schadevergoeding ontvangen. In die periode werden er geen treinen meer geschuurd.

Een week nadat de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 in haar rapport had geoordeeld dat de gemeente Tilburg niet voldoende had gedaan om de medewerkers te beschermen, erkenden de NS en de gemeente hun fouten. Zij schatten 10 miljoen euro schadevergoeding te betalen aan gedupeerden. Uit het rapport bleek verder dat NedTrain op de hoogte was van de gezondheidsrisico’s van de verf, in tegenstelling tot de NS en gemeente. Toch deelde het bedrijf de informatie niet. Dat noemde de commissie “schokkend”.

Hoeveel mensen ziek zijn geworden door het chroom-6 op de NedTrain-werkplaats, is niet bekend. Het RIVM kan niet met zekerheid vaststellen of alle klachten van de achthonderd gedupeerden ook echt door de giftige stof zijn veroorzaakt. In november opende justitie een onderzoek naar het schandaal.