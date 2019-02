Taakstraf voor officier van justitie na aanrijding

Het Openbaar Ministerie beraadt zich over het nemen van rechtspositionele maatregelen tegen de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland, Gert V., wegens een veroordeling voor onvoorzichtig rijden. Sancties kunnen variëren van een disciplinaire maatregel tot ontslag, zegt een woordvoerder van het College van procureurs-generaal.

De 43-jarige aanklager werd dinsdagmiddag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk. Gert V. heeft zich volgens de rechtbank twee jaar geleden met de auto in Zwolle „aanmerkelijk onvoorzichtig gedragen”. Hij ging de weg op met zijn auto waarvan de voorruit nog beslagen was met ijs. Hierdoor merkte hij een fietser niet op en reed haar aan. De vrouw liep zwaar lichamelijk letsel op. Twee weken geleden eiste het OM een taakstraf van 150 uur en een jaar rijontzegging tegen Gert V. De rechtbank bepaalde dinsdag dat V. een half jaar lang geen motorrijtuig mag besturen.

Schuldbewust

Volgens de rechters is het aan de verdachte te wijten dat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, met zwaar lichamelijk letsel voor het slachtoffer als gevolg. Uit de slachtofferverklaring is gebleken dat zij twee jaar na het ongeluk nog altijd met de gevolgen ervan wordt geconfronteerd. „Naar verwachting moet zij de rest van haar leven met krukken lopen. Zij ervaart dagelijks pijn- en stabiliteitsklachten. Ook kan zij niet meer de moeder zijn voor haar kinderen die zij wil zijn. Het ongeval heeft nog altijd grote impact op het slachtoffer en haar gezin. Dit rekent de rechtbank verdachte aan.”

De opgelegde straf is lager dan geëist. Dat gebeurt volgens de rechtbank omdat „verdachte zeer schuldbewust is en hij meermalen, ook ter terechtzitting, zijn spijt tegenover het slachtoffer heeft betuigd. Verdachte heeft van meet af aan zijn betrokkenheid bij het slachtoffer getoond.”

Het is nog niet duidelijk of V. tegen de veroordeling in hoger beroep gaat. Zijn advocate sprak op de zitting van een moment van onoplettendheid en vroeg vrijspraak. De zaak kwam in Amsterdam voor omdat V. in rechtbanken in Leeuwarden, Groningen en Assen werkt. Het is zeer uitzonderlijk dat een officier van justitie voor de strafrechter staat.