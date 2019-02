Strafrechtelijk onderzoek naar misstanden in voetbal

Europese aanklagers gaan met elkaar samenwerken bij de strafrechtelijke vervolging van misstanden in de voetbalwereld. Dat werd dinsdag bekendgemaakt op het hoofdkantoor van Eurojust, het Europese justitiële samenwerkingsorgaan, in Den Haag. Directe aanleiding zijn onthullingen die via klokkenluidersplatform Football Leaks naar buiten kwamen.

De Franse Justitie opende ruim twee jaar geleden al een onderzoek naar witwassen en belastingfraude naar aanleiding van publicaties rondom Football Leaks. Europese media, onder wie NRC, publiceerden eind vorig jaar een nieuwe reeks artikelen over misstanden in de voetbalwereld. Die artikelen hebben aanleiding gegeven voor nieuwe strafrechtelijke onderzoeken in Frankrijk.

Klokkenluidersplatform Football Leaks stelde vorig jaar ruim 70 miljoen vertrouwelijke documenten beschikbaar aan het Duitse weekblad Der Spiegel. Het weekblad deelde die informatie met het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC, waarvan NRC deel uitmaakt.

Eurojust

Het Franse openbaar ministerie maakte dinsdagmiddag in Den Haag bekend dat het de beschikking heeft gekregen over 12 miljoen vertrouwelijke bestanden. Via Eurojust, een agentschap van de Europese Unie, wil de Franse Justitie die informatie delen met collega’s in Europa om strafrechtelijk onderzoek naar de voetbalpraktijken te vergemakkelijken.

Dinsdag zijn de vertegenwoordigers van openbaar ministeries van diverse Europese landen binnen Eurojust bijeengekomen. Ook het Nederlandse openbaar ministerie en opsporingsdienst Fiod waren daarbij aanwezig.

Arrestatie klokkenluider

De aankondiging van EuroJust duidt op een verschil van inzicht binnen de Europese Unie hoe om te gaan met de Portugees Rui Pinto, die de klokkenluider achter Football Leaks claimt te zijn. Pinto werd vorige maand in Hongarije gearresteerd op last van de Portugese autoriteiten.

De Portugezen beschouwen Pinto als een hacker die een misdrijf heeft begaan. Maar de Franse autoriteiten zien Pinto als een getuige en niet als een dader. Zij ontwikkelden de afgelopen twee jaar juist het contact met Pinto en verkregen op die manier 12 miljoen vertrouwelijke documenten waaronder de inhoud van e-mail-postbussen.

