Rode Kruis waarschuwt voor precaire situatie gevluchte Venezolanen

Venezolanen die zijn gevlucht voor de situatie in hun land hebben “dringend hulp nodig”. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis dinsdag. Daardoor ontstaan volgens de hulporganisatie ook problemen op de ABC-eilanden, waar een “groot risico” bestaat op uitbuiting en mensenhandel. De landen waar de Venezolanen terechtkomen, zijn onvoldoende in staat om te voorkomen dat zij in de verdrukking raken.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is het aantal Venezolanen dat naar het buitenland gevlucht is opgelopen tot meer dan drie miljoen. Ze komen voor het grootste deel terecht in landen in de regio, waaronder Colombia en Brazilië. Het Rode Kruis schat dat er zo’n 16.000 Venezolanen op Aruba wonen en nog eens 26.000 op Curaçao. Beide eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De vluchtelingen zijn op de vlucht voor onveiligheid, voedsel- en medicijnentekorten en de politieke onrust onder president Nicolás Maduro.

‘Stevige uitdaging’

De meeste Venezolanen komen na een dagenlange boottocht uitgedroogd en zwak aan op de ABC-eilanden, zegt de hulporganisatie. Ze moeten daar op zoek naar voedsel, onderdak, medicijnen en kleding. Doordat de vluchtelingenstroom volgens het Rode Kruis een “stevige uitdaging” vormt voor de eilanden, blijven veel mensen buiten het zicht van de autoriteiten en hulpverlening, met risico op uitbuiting en mensenhandel tot gevolg.

Curaçao kreeg zaterdag van de Verenigde Staten het verzoek op te treden als logistiek centrum voor de hulpverlening aan Venezuela. Maandag liet president Eugene Rhuggenaath weten daartoe bereid te zijn, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Eerder liet het land al weten te vrezen in die rol het risico te lopen dat de banden met Venezuela schade zouden oplopen. Ook het Rode Kruis is bezorgd over politieke invloed op de hulpverlening. “Ons werk is niet politiek”, zegt Francesco Rocca, hoofd van het Internationale Rode Kruis, in een statement. “Politiseer ons niet.”