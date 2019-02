Radio 538 verloor na Evers tienduizenden luisteraars

Dat blijkt uit de gemiddelde luistercijfers over december en januari die dinsdagochtend zijn gepubliceerd. Het zijn de eerste cijfers na het vertrek van Evers medio december.

De ochtend is het belangrijkste moment van de dag voor veel stations. Veel mensen luisteren op hun wekkerradio of in de auto. Een aantal Nederlandse zenders heeft het afgelopen jaar de programmering in de ochtend aangepast, vooruitlopend op het vertrek van marktleider Evers bij Radio 538.

Volgens Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) haalde Radio 538 in december/januari ’s ochtends een luisterdichtheid van 387.000 luisteraars. NLO werkt met een gemiddelde over twee maanden (voor een kleiner deel zijn de cijfers nog gehaald door Evers, voor een groter deel door zijn opvolger Frank Dane). In de twaalf maanden ervoor haalde Radio 538 (Evers) ’s ochtends gemiddeld 420.000 luisteraars. Dat is 33.000 luisteraars meer.

Top 2000-effect

De daling komt ook door het succes van de Top 2000 in december. NPO Radio 2, dat de populaire eindejaarslijst uitzendt, haalde in december en januari ’s ochtends in elk geval evenveel luisteraars als Radio 538. De best beluisterde publieke omroep trok 387.000 luisteraars; dat is 40.000 luisteraars meer dan het gemiddelde over de voorgaande twaalf maanden. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte presenteren sinds juli de ochtendshow op Radio 2.

Ook Sky Radio zag zijn luisterdichtheid stijgen in de ochtend in december/januari, mogelijk ook een ‘kerstmuziek-effect’.

Marktaandelen

In marktaandelen – het percentage van het totale luisterpubliek dat afstemt op een zender – blijft Radio 2 de grootste zender van Nederland. In december/januari haalde de NPO-zender een marktaandeel van 17,7 procent.

Sky Radio had 10,5 procent, Radio 538 10,1 procent en Radio 10 10,0 procent. Vergeleken met dezelfde periode in 2017 haalde Radio 2 een hoger marktaandeel (+0,6 procentpunt) in december/januari. NPO 3FM was de dertiende zender van Nederland.