Puberleed in tijden van Instagram

Komedie Eighth Grade Regie: Bo Burnham. Met: Elsie Fisher, Josh Hamilton, Emily Robinson. In: 39 bioscopen ●●●●●

Een groter contrast is niet denkbaar tussen de vlogs van de dertienjarige Kayla, over onder meer zelfverzekerdheid, en haar gedrag op school. Dat levert een grappige film op die vaak pijnlijk is om naar te kijken.

Het ongemak waarmee de onpopulaire en stille Kayla zich op school en in sociale situaties beweegt, leidt tot eenzelfde gevoel van ongemak bij de kijker. Vooral pijnlijk is het lange shot waarin de camera van debuterend scenarist-regisseur Bo Burnham de ietwat mollige, onder acne lijdende Kayla volgt op het zwemfeestje van een jarige klasgenote. Dit grenst aan Todd Solondz-achtig sadisme, maar in het laatste half uur slaat de toon om naar mededogen, met een gesprek tussen Kayla en haar goedbedoelende vader als ontroerend moment.

„Wees jezelf” is een van de adviezen van Kayla in een vlog. De film laat zien hoe moeilijk, zo niet onmogelijk dat is in het laatste jaar van ‘middenschool’, vlak voordat je naar highschool gaat. Er is groepsdruk, conformisme, de wens ‘cool’ te zijn en de invloed van sociale media – naast vlogs gebruikt Kayla ook Instagram en Snapchat. Lastig om zo jezelf te zijn of te worden.