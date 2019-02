Politie onderzoekt reeks autobranden Nijmegen

De politie stelt een onderzoek in naar een reeks autobranden in Nijmegen. In de nacht van maandag op dinsdag waren er rond middernacht twee brandhaarden waarbij in totaal zes auto’s beschadigd raakten.

Aan de Meijhorst vatte om 23.50 uur een bestelauto vlam, die volledig uitbrandde. Een auto die ernaast geparkeerd stond, raakte ook beschadigd. Een kwartier later ontving de politie een melding vanaf de Daniëlsweg. Volgens een ooggetuige was het “een grote vlammenzee”, meldt Omroep Gelderland.

De brandhaarden liggen niet in dezelfde buurt. De politie gaat vooralsnog uit van vandalisme, aldus een woordvoerder. Sinds januari zijn tientallen auto’s verwoest door autobranden. Of er een verband is tussen eerdere branden en de branden van afgelopen nacht, is nog niet bekend. De politie gaat ‘s nachts “gerichter surveilleren”.