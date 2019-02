Ook Bernie Sanders heeft zich kandidaat gesteld voor Democraten

De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft dinsdag bekend gemaakt zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in november 2020. Tijdens een interview met Vermont Public Radio zei hij zich namens de Democratische partij te kandideren, ondanks dat hij als onafhankelijke een Senaatszetel bekleedt.

Drie jaar geleden deed Sanders ook mee aan de presidentsverkiezingen. Ondanks zijn voor Amerikaanse begrippen zeer linkse campagne schopte hij het tot de voorverkiezingen voor de Democratische partij. Uiteindelijk verloor hij de nominatie van Hillary Clinton.

Lees ook: Tijdens de voorverkiezingen in 2015 was deze linkse eenling een onverwacht grote uitdager voor Hilary Clinton

De politicus is senator voor Vermont, en wilde dat de bewoners van zijn staat het nieuws als eerste te horen kregen. Tegen Vermont Public Radio zei hij dat hij het graag tegen de huidige president Donald Trump wil opnemen. Hij wil een “heel andere campagne” gaan voeren om Trump het Witte Huis uit te krijgen. Trump is volgens Sanders “beschamend” voor de VS en een “pathologische leugenaar”. In een e-mail naar zijn supporters vraagt hij om een miljoen handtekeningen om het kandidaatschap te bewerkstelligen, schrijft persbureau ANP.

Sanders noemt zich zelf een “democratische socialist” en wist de vorige presidentsverkiezingen op te vallen door zijn zeer progressieve campagne. Voor de huidige verkiezingscampagne stellen zich echter meerdere progressieve politici kandidaat. De afgelopen weken maakten onder meer senator Elizabeth Warren uit Massachusetts en senator Amy Klobuchar uit Minnesota bekend mee te willen doen aan de nominatie voor de Democratische partij.