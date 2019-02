OM vervolgt bestuurder Pinkpop-crash, ook voor doorrijden

De man die vorig jaar na Pinkpop een groep festivalgangers aanreed en vervolgens doorreed, wordt vervolgd voor voor het veroorzaken van een ongeluk met een dodelijk slachtoffer, meerdere slachtoffers met letsel en het doorrijden na het ongeluk. Dat meldt het OM dinsdag.

Danny S. (35) reed na afloop van Pinkpop, op 18 juni, vier festivalgangers aan bij de ingang van camping B. Hierdoor kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. Volgens het AD zijn de drie andere slachtoffers aan de beterende hand, maar zitten zij nog in het revalidatieproces.

Na de aanrijding ging S. ervandoor. Later op de dag meldde hij zich zelf bij de politie toen hij in Amsterdam was. De bestuurder zou de slachtoffers te laat gezien hebben omdat ze in een groepje op de weg zaten. Het OM vindt dat hij “onvoorzichtig of onoplettend” heeft gereden. Omdat onderzoek niet heeft uitgewezen dat er sprake was van opzet, is er geen verdenking van doodslag of poging tot doodslag. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.

