Mopperherder op de hei

Documentaire Schapenheld. Regie: Ton van Zantvoort. In: 29 bioscopen ●●●●●

‘Ik kan de schapen altijd nog proberen in te ruilen voor een graafmachine, misschien dat ik dan meer kan verdienen op de hei.”

Schapenheld van Ton van Zantvoort, een door Omroep Brabant en NCRV/KRO geproduceerd portret van schaapsherder Stijn Hilgers, bevat geen seconde valse romantiek. Hilgers en zijn vrouw werden ruim twee jaar gevolgd door Van Zantvoort, door regen en wind – als het rotweer is zit hij in de auto een sigaretje te roken, maar de rust en de vrijheid die hij in het begin van de film zegt te zoeken, vindt hij niet. „Heel de dag sjokken, sjokken, sjokken, ik word er niet goed van soms”, zegt hij. Bovendien moet er elk jaar geld bij.

In Nederland staat het beroep van schaapsherder op de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed, maar in de praktijk is het een traditie die ten prooi valt aan neoliberale mechanismen. Van Zantvoort blijft erg dicht bij Hilgers, die misschien niet de meest geschikte hoofpersoon is om het op de achtergrond schemerende grotere verhaal te vertellen over landschapsbeheer en individu, een thema waarvoor bijvoorbeeld Digna Sinke met haar langlopende serie over het Zeeuwse Tiengemeten de standaard heeft gezet. Meelopen met Hilgers is als luisteren naar je mopperig bijdehante Brabantse oom wiens favoriete woord flapdrol is. Dat portret staat het grotere verhaal in de weg.