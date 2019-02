Ministerie erkent hoger uitvallen energierekening

De regering heeft zich voor het berekenen van de energiekosten in Nederland gebaseerd op cijfers uit 2017. Dat erkent het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dinsdag na berichtgeving van het AD.

Afgelopen weekend bleek uit cijfers van het CBS dat de gemiddelde energierekening in 2019 met ruim 330 euro gaat stijgen. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, Economische Zaken en Klimaat) deed stijgingen van die omvang, in december uitgerekend door vergelijkingssites, eerder af als bangmakerij.

De verwachte stijging van de energiekosten van Economische Zaken en Klimaat vielen lager uit dan die van het CBS omdat het ministerie zich baseerde op “de meest actuele” studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), bevestigt een woordvoerder van het ministerie dinsdag desgevraagd. Deze studie kwam uit het najaar van 2017. Recentere prognoses van het PBL zijn er niet, zegt een woordvoerder van het planbureau. Het PBL heeft de handen vol aan de doorrekening van het concept-Klimaatakkoord.

Gelijkblijvende prijzen

In het PBL-rapport uit 2017 waren er andere verwachtingen over de ontwikkeling van de energiemarkt en daar is Keijzer altijd duidelijk over geweest, zegt de woordvoerder van het ministerie. Het ministerie baseert haar berekeningen over de energiekosten altijd op de dan beschikbare PBL-cijfers. “Grosso modo gingen die uit van gelijkblijvende handelsprijzen en een snellere daling van het energieverbruik.”

Juist die energieprijzen stegen flink, liet het CBS zaterdag zien: de leveringskosten van elektriciteit stijgen met 31 procent en die van gas met 20 procent. Ook hanteert het CBS een andere definitie van een standaard huishouden, zegt het ministerie.

Door de stijging van energiebelasting en de energiekosten komt de gemiddelde energierekening in 2018 uit op 2.074 euro. De nieuwste cijfers en prognoses van het PBL over de Nederlandse energiemarkt volgen in oktober.