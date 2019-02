Liverpool en Bayern München spelen doelpuntloos gelijk

Liverpool heeft in het eerste duel met Bayern München in de achtste finales van de Champions League het verschil niet kunnen maken. De Engelse koploper kreeg op het eigen Anfield heel wat kansen, maar moest genoegen nemen met 0-0. Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd bij de ‘Reds’, dat aantrad zonder de geschorste verdediger Virgil van Dijk.

De verliezend finalist van afgelopen seizoen in de Champions League begint op 13 maart aan de return in München in de wetenschap dat het de drie uitwedstrijden in de groep allemaal verloor. De ploeg van manager Jürgen Klopp won voor eigen publiek wel van Paris Saint-Germain (3-2), Rode Ster Belgrado (4-0) en Napoli (1-0). De benauwde zege tijdens de laatste speelronde op de Italianen, dankzij een doelpunt van Mohamed Salah, was voor Liverpool precies voldoende om op basis van het doelsaldo de achtste finales te halen.

Ook Barcelona doelpuntloos

FC Barcelona is in de Champions League nog lang niet klaar met Olympique Lyon. Het eerste duel in de achtste finales in Frankrijk eindigde in 0-0. Gezien het open karakter van de wedstrijd en het aantal kansen, vooral voor de Spaanse ploeg, was het een klein wonder dat treffers uitbleven. De beslissing zal derhalve op 13 maart in Camp Nou moeten vallen, met de Franse ploeg van basisspeler Memphis Depay en bankzitter Kenny Tete als gevaarlijke outsider.

Barcelona is gewaarschuwd voor de kracht van Lyon dit seizoen in de ‘grote’ wedstrijden. De nummer drie van de Franse competitie won begin deze maand van grootmacht Paris Saint-Germain en bleef in de groepsfase van de Champions League ongeslagen, met een zege op titelkandidaat Manchester City in Engeland als uitschieter.

(ANP)