Leider regeringspartij Sint Maarten opgepakt in corruptiezaak

Theo Heyliger, de fractieleider van de grootste regeringspartij op Sint Maarten United Democrats, is dinsdagochtend lokale tijd gearresteerd in zijn huis in Guana Bay. Heyliger werd opgepakt door agenten van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), een speciaal rechercheteam dat onderzoek doet naar corruptiezaken op Sint Maarten en Curaçao.

Heyliger is gearresteerd in het kader van het Larimar-onderzoek naar corruptie, witwassen en het betalen van steekpenningen door de bouwsector aan een ambtenaar op Sint Maarten. Eind januari werden het kantoor van Heyliger en diverse woningen al doorzocht door het TBO en werden al twee arrestaties verricht. Er werd toen ook beslag gelegd op onroerend goed. Het TBO komt later dinsdag met meer details over de aanhouding van Heyliger.

Screening

Theo Heyliger is een zakenman en geldt als de meest invloedrijke politicus op Sint Maarten. Hij won meerdere verkiezingen sinds Sint Maarten in 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk werd, maar kon nooit premier worden omdat hij niet de door Nederland opgelegde screening zou komen.

Nederland verdenkt Heyliger al jaren van banden met de onderwereld en op Sint Maarten heeft hij de bijnaam ‘Mister 10 percent’. Veel Sint Maartenaren dragen hem op handen omdat hij, in tegenstelling tot veel andere politici op het eiland, dingen gedaan zou krijgen.

In augustus werd bekend dat Heyliger ook moest worden vervolgd voor „actieve omkoping van ambtenaren”. De omkoping zou hebben plaatsgevonden tussen september 2012 en juli 2013. De naam van Heyliger is genoemd in de zaak-Catfish, een onderzoek naar de beschuldiging van oud-Statenlid Roman Laville dat hem een half miljoen dollar is aangeboden om de toenmalige coalitie ten val te brengen. Heyliger werd in het kader van dat onderzoek eerder verhoord door de TBO.

Heyliger belangrijk voor meerderheid coalitie

De aanhouding van Heyliger kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de Sint Maartense regering, die op een minimale meerderheid van één zetel steunt in het parlement. Uitgerekend eind deze week wordt gestemd over een motie van wantrouwen van oppositiepartijen tegen huidig premier Leona Marlin-Romeo.

De oppositie is boos dat haar regering een financiële deal met Nederland over de renovatie van de luchthaven heeft gesloten die Den Haag een stem geeft in het bestuur van de luchthaven. De United Democrats, de partij van Heyliger en Marlin-Romeo, doet sinds orkaan Irma constructief zaken met Nederland om geld te kunnen krijgen voor de wederopbouw van Sint Maarten.

De strafrechtelijke vervolging van Heyliger leidde vorig jaar ook tot spanning tussen Sint Maarten en Nederland. Marlin-Romeo riep het OM op Sint Maarten op de strafrechtelijke onderzoeken tegen hem vooral „niet te rekken”. Een opmerkelijke interventie, vond staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA), die liet weten dat het „hoogst ongebruikelijk en ongepast is dat een premier in een rechtsstaat dit soort uitlatingen doet”.