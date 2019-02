KLM-topman Pieter Elbers mag aanblijven

Pieter Elbers mag aanblijven als topman van KLM. Dat heeft de raad van commissarissen van Air France-KLM dinsdag besloten op een bijeenkomst in Parijs, meldt het concern in een persbericht. Formeel moeten de aandeelhouders eind april nog instemmen met een nieuwe termijn van vier jaar voor de Nederlander.

Het besluit van de raad is opvallend. De verwachting ontstond de laatste weken dat ze tegen zijn verlenging zouden stemmen. De positie van Elbers was onder druk komen te staan. De in september aangetreden topman van Air France-KLM, de Canadees Ben Smith, zou KLM minder autonoom willen maken. Elbers staat bekend als een standvastig bestuurder. Zijn positie zou een obstakel zijn in de verdere integratie van de twee luchtvaartmaatschappijen.

Toch integratie

Die integratie lijkt blijkens het persbericht toch door te zetten. Air France-KLM richt een nieuwe commissie op van topbestuurders om de structuur van het concern te versimpelen. Zitting daarin nemen Elbers, Air France-baas Anne Rigail en financieel directeur Frédéric Gagey van het moederbedrijf. Zij leggen verantwoording af aan Smith. Ook werd dinsdagavond bekend dat Smith toetreedt tot de raad van commissarissen van KLM.

De spanningen rond het al dan niet aanblijven van Elbers liepen de laatste weken hoog op. 25.000 werknemers overhandigden Elbers vorige week een petitie waarin ze voor een verlenging van zijn termijn pleitten. Ook de ondernemingsraad van KLM en het kabinet spraken zich uit voor zijn aanblijven.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zij dinsdagavond in een reactie tegenover ANP blij te zijn dat er een nieuwe termijn komt voor Elbers.

“Ik verwelkom dit besluit. Pieter Elbers heeft de afgelopen jaren uitstekend werk verricht bij KLM. Hij heeft het bedrijf concurrerender gemaakt en dat werk moet voortgezet, ook voor Air France-KLM als geheel.”

Eurlings

Elbers volgde vijf jaar geleden Camiel Eurlings op als directeur van de luchtvaartmaatschappij. Hij begon zijn carrière bij KLM in 1992 op 22-jarige leeftijd. Hij werkte onder andere op het hoofdkantoor in Amstelveen bij de afdeling netwerkplanning en was operationeel directeur in de jaren voordat hij topman werd.

Woensdag publiceert Air France-KLM zijn jaarcijfers over 2018.

Correctie (19 februari 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Elbers eerder president-commissaris is geweest bij KLM voor zijn aantreden als topman. Dat moest zijn operationeel directeur.

