Ironische wraakfilm Liam Neeson

Misdaadfilm Cold Pursuit Regie: Jan Petter Moland. Met; Liam Neeson, Tom Bateman, Laura Dern. In: 104 bioscopen ●●●●●

Vijf jaar geleden vroeg ik de toen 63-jarige acteur Stellan Skargård na de Noorse misdaadkomedie Kraftidioten van Jan Petter Moland of hij zichzelf nog zag uitgroeien tot een geriatrisch actieheld zoals Liam Neeson. Geen schijn van kans, meende Skarsgård. Hij vond zichzelf niet sexy en dreigend genoeg, zeker nu hij met slappe penis in de hand was gesignaleerd in Lars von Triers Nymphomaniac.

Zo zou de 66-jarige Liam Neeson zich nooit laten betrappen, al heeft deze acteur nu zijn eigen problemen door een wat onhandige biecht van vroeger racisme. Maar dat vergeef je opa: in Molands’ Amerikaanse remake van Kraftidioten speelt hij Skarsgårds rol van Nils Dickman, hier Nels Coxman geheten. Zoals Noorwegen hier Colorado is, Oslo Denver en het dorp Beitostølen, waarvan Coxman met zijn sneeuwploeg de wegen begaanbaar houdt, het skioord Kehoe. Servische gangsters zijn vervangen door Indianen.

Cold Pursuit is een geslaagde één-op-éénvertaling van een misdaadkomedie van het Guy Ritchie-type gekruid met droge Scandinavische humor. Coxmans enige zoon sterft aan een overdosis, dat blijkt moord, waarna de oude sneeuwruimer zich door een misdaadbende omhoog ploegt naar de opdrachtgever: The Viking, een snobistische, hysterische gangsterbaas in een vechtscheiding. Liam Neesons onmiskenbare gravitas maakt de toon onwillekeurig wat serieuzer: Cold Pursuit slaagt als vermakelijk ironische variant op de Neeson-wraakfilm.