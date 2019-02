In vuilniszak ontsnapte gevangene per toeval opgepakt

De politie heeft maandag per toeval de 26-jarige gevangene opgepakt die in december vorig jaar uit de Rotterdamse gevangenis De Schie ontsnapte. Dat meldt de politie dinsdag. De man had zich tijdens zijn ontsnapping verstopt in een blauwe vuilniszak en werd naar buiten gesmokkeld door een gevangene die net op vrije voeten kwam.

Agenten herkenden de ontsnapte man toen ze aan het posten waren bij een bedrijf in Rotterdam. Tot hun verbazing liep de man het pand binnen, waarna de agenten hem volgden en binnen aanhielden. Zijn foto was onder alle agenten verspreid. Hij zat vast vanwege diefstal en moest nog tot eind 2019 zijn straf in de gevangenis uitzitten.

De man die hem hielp te ontsnappen is in januari al aangehouden. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal vier jaar, terwijl de ontsnapte gevangene geen extra gevangenisstraf opgelegd krijgt. Alleen het helpen bij een ontsnapping is strafbaar. Wel heeft een ontsnapping invloed op de voorwaardelijke straf en volgt vervolging bij het gebruik van geweld.