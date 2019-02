Iconische mode-ontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden

De Duitse mode-ontwerper Karl Lagerfeld is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. Lagerfeld was al enige tijd ziek. In januari moest hij verstek laten gaan bij de modeshow van Chanel, waarvoor hij al decennia werkte. De couturier en kunstenaar overleed dinsdagochtend in zijn woonplaats Parijs, heeft het modehuis bevestigd.

Lees ook de necrologie: Karl Lagerfeld: brutale modeman met vals randje

Lagerfeld, geboren in Hamburg, begon zijn loopbaan in de haute couture als assistent van Pierre Balmain, half jaren 50. Hij verwierf zijn grootste faam met zijn werk voor Chanel, waar hij in 1983 begon en de rest van zijn leven een gezichtsbepalende ontwerper zou blijven. Tussendoor maakte Lagerfeld ook werk voor andere merken, waaronder Fendi. In 2004 ontwierp hij een exclusieve collectie voor modegigant H&M. Hij had de naam uitzonderlijk productief te zijn, en maakte naast mode ook foto’s en kunst.

Masker

Een donker pak en een hoge, witte gesteven kraag. Zijn even witte haar droeg hij strak naar achteren in een staart, op zijn neus een donkere zonnebril. Het maakte dat hij niet alleen bekend stond als een van de grootste mode-ontwerpers ter wereld, maar ook een van de meest iconische verschijningen in de haute couture was. “Ik ben als een karikatuur van mezelf, en dat staat me aan”, zei hij eens. “Het is als een masker. Voor mij duurt het Carnaval van Venetië het hele jaar.”

Met het sterven van Lagerfeld is de wereld een “creatief genie” verloren dat “Parijs tot de modehoofdstad van de wereld heeft gemaakt”, zegt Bernard Arnault, topman van het moederbedrijf van Fendi, LVMH, in een verklaring. “Zijn smaak en talent waren het meest uitzonderlijke dat ik ook heb gezien.”