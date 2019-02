Hoog bezoek

In de beleving van mijn vijfjarige dochter Emma is alles mogelijk. Papa en mama konden alles maken, Sinterklaas zorgde ieder jaar weer voor cadeautjes en in een paleis woonden koningen en koninginnen, omringd door prinsen en prinsessen.

Avond aan avond moesten we haar dan ook voorlezen uit haar sprookjesboek. Op een avond, tijdens het voorlezen, belde een collega van mijn man, Jan de Koning. Emma nam de telefoon op en de collega zei nietsvermoedend: „Met De Koning, is je vader thuis?” Mijn dochter liet de telefoon vallen en stotterde, „Pap, het is de koning”.