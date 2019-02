Fiscus betaalt honderdduizenden gezinnen duizenden euro’s terug

Een groep van tussen de 250.000 en 300.000 ouders krijgt eenmalig een fors bedrag van de belastingdienst. Per gezin kan dit oplopen tot soms wel enkele duizenden euro’s. Het gaat om ten onrechte niet uitgekeerde toeslagen voor gezinnen met kinderen onder een bepaalde inkomensgrens.

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken. VVD) heeft dit dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. De toeslag is afhankelijk van de inkomenssituatie en wordt stopgezet als het totaal inkomen boven een bepaalde grens uitkomt. Wanneer door omstandigheden de situatie weer verandert, en het recht op toeslag opnieuw ontstaat, moet deze automatisch weer worden verstrekt. Maar dit is als gevolg van een fout in het systeem niet gebeurd.

Hierdoor zijn grote aantallen ouders per jaar een bedrag van tussen de 600 en 1000 euro misgelopen. De fout wordt over de periode 2013 – 2017 hersteld. In totaal kost de hersteloperatie de schatkist eenmalig tussen de 375 en 445 miljoen euro.

De Wet op het kindgebonden budget dateert uit 2008. De geconstateerde fout die nu wordt hersteld zit er al van het begin af aan in. Toch worden alleen niet uitgekeerde bedragen vanaf 2013 alsnog betaald. Het kabinet volgt hierbij rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dit jaar hebben 669.000 mensen recht op een kindgebonden budget.

Staatssecretaris Van Ark schrijft de Tweede Kamer de fout te betreuren.