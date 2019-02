Wie wint zondagavond een Oscar? Wedkantoren kunnen dat helpen voorspellen

Wie vertrekt zondag uit Hollywoods Dolby Theatre met een Oscarbeeldje onder de arm? De enveloppen met winnaars liggen al in de kluis van PriceWaterhouseCoopers, wij geven de favorieten.

Bron is opnieuw website oddschecker.com, die het gemiddelde berekent van wedkantoren op internet: ook op Oscars kan je gokken. ‘Odds’ geven aan wat bookmakers gemiddeld uitkeren. Zijn de odds 1/2, dan verdien je maar 1 dollar op 2 dollar inzet: een favoriet dus. Zijn de odds 2/1, dan win je 2 dollar op 1 ingezette dollar: een outsider dus.

Favorieten van oddchecker winnen akelig vaak: in eerdere jaren greep er doorgaans maar één naast de Oscar. Dat betrof wel vaak de belangrijkste Oscar: beste film. Daar won outsider The Shape of Water van favoriet Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Moonlight van La La Land, Spotlight van The Revenant.

Klopt deze lijst, dan is Roma (10 nominaties) met 4 Oscars spekkoper in een zeer gespreid veld. Maar opvallend veel Oscarraces zijn dit jaar nek aan nek. Dat belooft een wilde avond vol verrassingen: dit zou wel eens de beroerdste voorspelling tot dusver kunnen zijn.

Beste Film

Favoriet: Roma (1/3)

Outsider: Green Book (5/1)

Winst van het Mexicaanse, autobiografische epos Roma zou de verzoening van Hollywood met Netflix bezegelen. In 2018 stak de streamingdienst 13 miljard dollar in film en tv: dat wordt gewaardeerd. Nu Netflix zich ook gaat gedragen als een ‘normale’ studio – het werd lid van Hollywoods lobbyclub MPAA, snakt naar Oscarglorie, bracht Roma vrij royaal in bioscopen uit – is een Oscar beste film zoiets als ‘welkom in de club’. Toch is Green Book ondanks (of dankzij) een rits schandaaltjes best een gevaarlijke outsider. Een feelgoodfilm waarin vriendschap de raciale kloof anno 1962 overbrugt: dat doet het goed bij het oude Hollywood, dat alle morele kritiek maar pietluttig vindt. Roma, zwart-wit, traag en kunstzinnig, oogt ook best kwetsbaar; ondanks een aanwas van nieuw leden is The Academy nog altijd overweldigend wit, oud en mannelijk.

Beste Regie

Favoriet: Alfonso Cuarón (1/16)

Outsider: Spike Lee (12/1)

Spike Lee lag overhoop met The Academy sinds Do The Right Thing in 1989 werd genegeerd bij de Oscars. Dat lijkt en beetje rechtgezet met zes nominaties voor BlacKkKlansman, die alleen bij ‘geadapteerd script’ echt favoriet is. Voor beste regie is Alfonso Cuarón torenhoog favoriet. In zijn fenomenale Roma klopt elk detail: script, acteren, beeld, geluid. Het zou Cuaróns derde Oscar zijn na zijn dubbelklapper Gravity in 2013 (regie én montage).

Beste Actrice

Favoriet: Glenn Close (1/5)

Outsider: Olivia Colman (11/2)

Eerst was Lady Gaga favoriet. Maar: een popster in een maatschappelijk vrij irrelevante remake van A Star is Born? Daarna de Britse Olivia Colman als grillige koningin Anne in The Favourite. Tot Glenn Close onverwachts een Golden Globe won voor The Wife en alles kantelde. Is Close met haar zevende nominatie niet gewoon aan de beurt? Laat haar subtiel sidderende vertolking van een zichzelf wegcijferende schrijversvrouw ook nog eens zeer relevant zijn.

Beste Acteur

Favoriet: Rami Malek (1/4)

Outsider: Christian Bale (4/1)

Nek-aan-nek: Christian Bale leek na The Fighter (2010) op weg naar zijn tweede Oscar als bureaucratische prins der duisternis Dick Cheney in Vice. Het is een briljante metamorfoses waarvoor Bale bijna twintig kilo aankwam. Maar Rami Malek kruipt met hamstergebitje ook best knap in de krappere huid van Freddie Mercury in publieksfavoriet Bohemian Rhapsody. Hij geldt daarom als licht favoriet.

Vrouwelijke bijrol

Favoriet: Regina King (2/4)

Outsider: Amy Adams (4/1)

Deze Oscar leek de prooi van een hofdame: Rachel Weisz of Emma Stone in The Favourite. Maar komedie is niet besteed aan The Academy, dus is nu de prijzen sprokkelende Regina King van If Beale Street Could Talk favoriet, voor Amy Adams als de ruggengraat van Dick Cheney in Vice.

Mannelijke bijrol

Favoriet: Mahershala Ali (1/12)

Outsider: Richard E. Grant (10/1)

Mahershala Ali is bijrolkoning: in 2016 won hij al als drugsdealer-vaderfiguur in Moonlight. Zijn versie van nuffig zwart pianogenie Don Shirley kan je waarderen in publieksfavoriet Green Book zonder vagelijk politiek incorrect te zijn. Topfavoriet dus.

Niet-Engelstalig

Favoriet: Roma (1/16)

Outsider: Cold War (10/1)

Eigenlijk bizar: het Mexicaanse Roma is favoriet voor beste film en voor beste niet-Engelstalige film. Toch is het zo: het Poolse Cold War volgt op afstand.

Oorspronkelijk script

Favoriet: The Favourite (4/6)

Outsider: Green Book (11/4)

Het spant erom hier: The Favourite en Green Book op kop, maar Roma en zelfs First Reformed van veteraan Paul Schräder zijn nog niet helemaal uit zicht.

Geadapteerd script

Favoriet: BlacKkKlansman (2/7)

Outsider: If Beale Street Could Talk (5/1)

Wellicht in zijn ogen een troostprijs, maar het scenario van BlacKkKlansman kan veteraan Spike Lee zijn eerste Oscar opleveren. If Beale Street Could Talk en Can You Ever Forgive Me volgen op enige afstand.

Animatie

Favoriet: Spider-Man: Into the Spiderverse (1/12)

Outsider: Isle of Dogs (12/1)

Animatie én verhaal van Spider-Man: Into the Spider-Verse was origineler dan Pixarfilm Incredibles 2 of Wes Andersons’ stopmotion Isle of Dogs.

Documentaire

Favoriet: Free Solo (4/5)

Outsider: RBG (5/4)

Too close to call. Bergklimmersfilm Free Solo of RBG, het levensverhaal van opperrechter en links icoon Ruth Bader Ginsburg?