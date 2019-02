De zin en onzin van het testcircus in de Formule 1

Kijk hoe Pierre Gasly zijn Red Bull bocht een en bocht vier instuurt. Lijkt erop dat de auto weer goed is in de langzamere bochten. Luister naar de motor, de Honda lijkt makkelijker te schakelen. Of zie die voorvleugel van Alfa Romeo Racing, die is zoveel anders dan die van de concurrentie, is dát waarom ze nu al goede tijden laten zien?

Acht dagen lang, verdeeld over twee weken, buitelen volgers van de Formule 1 over elkaar heen op zoek naar antwoorden. Wie is er dit jaar goed? Domineren Mercedes en Ferrari als vanouds? Kan het Red Bull van Max Verstappen nu wel meteen meedoen om overwinningen? Zijn er andere teams die aansluiting vinden?

Alles wordt geobserveerd, zelfs het gezicht van coureurs. Zoals Ziggo-commentator Olav Mol al deed met Max Verstappen na zijn eerste meters in de nieuwe auto op Silverstone, daags voor Barcelona: „Als je zijn kop zag, zag je dat hij wist: ik heb iets wat ik vorig jaar niet had.”

Alles wordt geobserveerd, zelfs het gezicht van de coureurs

Begin februari begint het circus, als teams hun auto’s aan de wereld presenteren. Tot op de koolvezels wordt ingezoomd op de auto’s, en voorzichtig worden er conclusies getrokken. Wat die details ook zeggen, het voorseizoen is toch vooral een wedstrijd zand in de ogen strooien geworden.

Zeker wat betreft het uiterlijk, ook daar wordt door de buitenwereld waarde aan gehecht. Ook nu trapten hoopvolle fans weer in een radicaal ander kleurenschema van de auto van Red Bull, maar bleek net als vorig jaar in Barcelona gewoon weer het traditionele rood-blauw-geel uit de teamgarage te rijden. Het is vooral bedoeld om bepaalde onderdelen op de auto zo lang mogelijk te camoufleren voor de concurrentie: waarom ze wijzer maken dan nodig?

Zo’n presentatie van de nieuwe auto is veel lucht en weinig substantie. En hoewel de twee testweken op het Circuit de Barcelona-Catalunya wel degelijk eerste indrukken geven, blijft het lastig definitieve conclusies te trekken. „Voor een leek is het moeilijk te zien, maar de insiders en de teams weten alles”, zegt Giedo van der Garde, in 2013 F1-coureur bij Caterham. „Maar wat er gebeurt binnen een team, blijft binnen een team.”

Beperkte mogelijkheid

Vijftien jaar geleden mochten teams zoveel testen als ze wilden. Met zoveel coureurs als ze wilden. Op zoveel circuits tegelijkertijd als ze wilden. Dat is inmiddels anders. Uit kostenbesparingen, maar ook om de strijd eerlijker te houden: zo wordt voorkomen dat rijke teams hun auto almaar blijven verbeteren.

Nu zijn er acht testdagen voorafgaand aan het seizoen, één coureur per team die de baan op mag, van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Tijdens het seizoen hebben teams nog de mogelijkheid tot twee tests van maximaal twee dagen, op een circuit waar net een grand prix is verreden. En dan zijn er nog maximaal twee promotie-evenementen en twee demonstratie-evenementen per jaar waar beperkt gereden mag worden. Maar dat is het dan ook.

Des te belangrijker zijn de testweken die nu plaatsvinden in Barcelona. Teams willen zoveel mogelijk data van de auto verkrijgen. Kernbegrip: correlatie. Doet de nieuwe auto in het echt wat hij in de winter heeft laten zien in de fabriek, in de simulator en de windtunnel?

„Als veranderingen aan de auto ook in het echt blijken te werken, helpt dat bij de ontwikkeling voor de rest van het jaar”, zegt Van der Garde. Doorontwikkelen van de auto mag tijdens het seizoen en met de beperkte testmogelijkheden is het dan wel zo fijn als je als team kunt vertrouwen op de kunstmatige testomgeving in de fabriek. Dat je weet dat 0,2 seconde tijdswinst in de simulator dan ook écht 0,2 seconde tijdswinst kan zijn.

Doet de nieuwe auto in het echt wat hij in de winter heeft laten zien in de fabriek, in de simulator en de windtunnel?

Vertekend beeld

Dit is waar het in 2017 bijvoorbeeld misging bij Red Bull. Tijdens de testweken bleek al snel dat de data op het circuit niet overeenkwamen met die uit de fabriek – de nieuwe, bredere auto’s hadden de resultaten uit de windtunnel vertekend. In Barcelona zelf werd dit niet wereldkundig gemaakt, maar achteraf bleek het team de langzame seizoensstart al te hebben zien aankomen. Na de eerste race in Melbourne zei Verstappen dat het na de eerste testdag meteen niet goed voelde. Zo wachtte Red Bull een lange inhaalrace tijdens het seizoen.

De acht testdagen in Barcelona draaien om het voeden van de mensen in de fabriek. Hoe meer de coureurs op de baan zijn, hoe meer informatie. Veel rondes rijden, betrouwbaarheid boven snelheid. Testtijd missen is dan ook funest. Het team van Williams komt naar verwachting pas woensdag voor het eerste in actie. „Twee dagen missen, dat is drama”, zegt Van der Garde. „Allemaal kilometers die je niet kunt maken richting de eerste race in Melbourne.”

Op de tijden die worden gereden in Barcelona is geen peil te trekken. Is Ferrari echt zo goed dit jaar, doordat het de eerste twee dagen verreweg de snelste was? Is het alarmerend dat de auto van het kleine Haas al twee dagen een snellere tijd heeft gereden dan Red Bull en Mercedes?

Luchtstroom meten

Elk team rijdt zijn eigen programma. De één is bezig met long-runs, de rondetijden die de auto’s tijdens een race kunnen vasthouden. De ander test de mogelijkheden van de motor. Weer een ander verzamelt data over de aerodynamica met speciale verf of ‘aero rakes’, een soort rooster dat aan de auto’s wordt vastgemaakt om de luchtstroom te meten.

En dan zijn er nog variabele omstandigheden die ervoor zorgen dat rondetijden niet alles zeggen. „Verschillende brandstofhoeveelheden, verschillende motormodi – er is heel veel dat je kunt doen om mensen af te leiden. Het is veel te vroeg om iets te zeggen”, vatte Haas-teambaas Günther Steiner het deze week samen. Sinds 2008 zijn maar twintig procent van de snelste rondes tijdens een testweek gezet door het team dat later de titel pakte, schreef de BBC vorig jaar.

Na acht testdagen kan een geoefend oog echt wel iets zeggen over de algemene verhoudingen tussen de teams, zegt Van der Garde. En dat Ferrari een goede auto heeft, kan hij ook voorzichtig na twee dagen wel stellen. „Maar sommige laten niet het achterste van hun tong zien. Het ligt er maar net aan wat ze met de tests willen voor zichzelf en willen laten zien.”

Als coureur weet je al snel hoe het ervoor staat. „Als je naar buiten gaat en je bent de hele tijd aan het vechten met de auto, dan weet je: dit wordt een moeilijk seizoen.” Dit wist hij zelf in 2013 ook bij Caterham. „We hadden een van de slechtste auto’s, maar dan nog zeg je: de auto voelt oké, we zullen onze rondes kunnen rijden. Als je zegt dat het slecht voelt, is dat ook geen motivatie voor het team. Het is politiek, je houdt je zoveel mogelijk aan de oppervlakte.”

Er zullen nog zes dagen volgen met quotes van tevredenheid, breed glimlachende coureurs en veel optimisme. In Melbourne is half maart pas te zien of dat terecht was.