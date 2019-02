De VS wilden nucleaire info delen met Saoedi-Arabië

Ondanks bezwaren van de Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben functionarissen van het Witte Huis geprobeerd nucleaire technologie te delen met Saoedi-Arabië. Dat staat in een rapport dat is opgesteld voor de commissie voor toezicht in het Huis van Afgevaardigden.

De Democratische fractie in het Huis heeft dinsdag een onderzoek geopend naar de toedracht van deze pogingen. Tevens willen ze weten of het Witte Huis nog altijd van plan is kerncentrales te verkopen aan Saoedi-Arabië. “Experts vrezen dat de verkoop van gevoelige nucleaire technologie uit Amerika, Saoedi-Arabië in staat kan stellen om kernwapens te ontwikkelen”, aldus het rapport.

Het rapport baseert zich op klokkenluiders die zich zorgen maken over de manier waarop ambtenaren in het Witte Huis zijn omgegaan met de veiligheidsprocedures rond kernwapentechnologie. Onder anderen de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Herbert McMaster had volgens het rapport al in 2017 laten weten tegen de verkoop te zijn, vanwege belangenverstrengeling, veiligheidsrisico’s en juridische obstakels. Ondanks die bezwaren bleef het Witte Huis de verkoop van kernwapentechnologie bevorderen. McMaster werd in maart 2018 vervangen door John Bolton.

Lobby van Saoedi-Arabië

McMasters voorganger als Veiligheidsadviseur, Michael Flynn, en de huidige minister van Energie, Rick Perry, liepen voorop bij het aanmoedigen van de verkoop. Hoewel het rapport voornamelijk in detail ingaat op gebeurtenissen en correspondentie uit de eerste maanden van Trumps ambtstermijn, worden ook aanwijzingen aangehaald uit recenter verleden. Op basis van berichten uit de media wordt gewezen op de voortdurende lobby van Saoedi-Arabië om kerncentrales te kunnen bouwen, en van de bedekte dreiging dat ze ook bereid zijn hiervoor met Rusland of China in zee te gaan.

Wat vaststaat is dat vorige week kerncentraleproducenten in de Oval Office kwamen om steun te vragen aan president Trump bij het binnenhalen van contracten voor de bouw van kerncentrales in het Midden-Oosten. Het rapport merkt ook op dat een van de producenten van kerncentrales die van een deal met Saoedi-Arabië zou profiteren, het bedrijf Westinghouse Electric, valt onder een bedrijf dat eerder Trumps schoonzoon Jared Kushner financieel ondersteunde.