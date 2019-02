Amerikaanse matroos van beroemde kusfoto overleden

George Mendonsa, de Amerikaanse matroos die wereldberoemd werd door een iconische foto die het einde van de Tweede Wereldoorlog markeerde, is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn familie maandag aan Amerikaanse media.

Op Times Square in New York werd op 14 augustus 1945 feest gevierd omdat Japan had gecapituleerd: VJ Day, Victory over Japan. Persfotograaf Alfred Eisenstaedt (1898-1995) deed verslag van de festiviteiten. Zijn opname van een in het donker geklede matroos die een vrouw in een verpleegstersuniform omhelst en vol op de mond zoent, gold decennialang als een symbolisch beeld van het einde van de oorlog.

In 1980 werd het paar opgespoord door Life, het tijdschrift dat de foto als eerste publiceerde. De foto was minder romantisch dan het leek – het ging om vreemden die elkaar na de kus nooit meer hadden gezien. De destijds 21-jarige tandartsassistente Greta Friedman was op Times Square aan het feestvieren, toen ze onverwacht door Mendonsa in de armen werd genomen. Het was haar keuze niet om gekust te worden, zei ze. „Ik zag hem niet naderen en voor ik het wist hield hij me stevig vast.”

De euforie van het moment en „een paar drankjes” vormden Mendonsa’s excuus. „De oorlog was over. Dus toen ik die verpleegster zag, greep ik haar voor een kus.”

Op de achtergrond van de foto stond Rita Petrie, Mendonsa’s toenmalige vriendin en latere echtgenote. Zij vond het niet erg dat haar vriend een andere vrouw zoende. Het kon haar ook niet schelen dat haar man de scène later met diverse vrouwen zou naspelen, zei ze ooit tegen CBS. „Hij was ‘The Kissing Sailor’. En De kussende matroos hoort te denken dat hij iedereen moet kussen. En dat deed hij dus.”

Voor sommigen is de betekenis van de foto veranderd, schreef Time Magazine onlangs. „Sommigen beschouwen het als weinig meer dan de documentatie van een zeer openbare aanranding.”