Als je stress hebt, ga dan zingen met je collega’s

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Jullie weten dat ik zelden blij word van dingen die mensen verzinnen om de ‘teambuilding’ op het werk te bevorderen, maar vorige maand lichtte de hoop dan toch even op. Toen las ik in het AD een artikel over een Britse onderzoeker van de universiteit van Leicester en zij beweerde dat zingen op het werk stress en eenzaamheid kan verminderen. Zingen! Op het werk! Met je collega’s! Ik was meteen laaiend enthousiast.

Helaas bleek het om een voorlopig onderzoek te gaan en was het nog slechts een voorzichtige conclusie, maar ik wilde er tóch alles over weten en belde onderzoekster Joanna Foster met al mijn vragen.

Zingen met collega’s. Dat lijkt me tof!

„Dat is het ook! Ik zat zelf in een zanggroep, op mijn vorige werk. Ik dacht altijd dat het iets ouderwets was met psalmen zingen, tot ik een keer meedeed. Ik vond het geweldig.”

En toen dacht je: dat ga ik wetenschappelijk onderzoeken?

„Nou, ik was al wat langer bezig met een onderzoek hoe werkgevers werkplekken kunnen verbeteren en ik dacht, misschien kan ik zingen met collega’s daaraan koppelen.”

Zingen de Britten veel op het werk?

„Amper. Maar via een organisatie die zangtrainingen verzorgt voor bedrijven vond ik de respondenten voor mijn onderzoek. Uiteindelijk vulden 58 mensen een vragenlijst in en daaruit bleek dat zingen bij hen de werkstress met 96 procent verminderde en gevoelens van sociale isolatie met 86 procent.”

Je schrijft dat er ook al ouder onderzoek bestaat naar de voordelen van samen zingen.

„Klopt, onder meer van Stephen Clift uit Australië. Maar dat ging niet per se over collega’s en ook over de heilzame werking van andere creatieve groepsactiviteiten zoals drama en dans.”

Er werd al gezongen op de katoenplantages en ook door slaven op de galeien.

„Ja, en ook in de mijnen. Zingen hield mogelijk de longen schoner, maar verstevigde natuurlijk ook de kameraadschap.”

Of de dwergen van Sneeuwwitje!

„Haha, ja, exact! En soldaten in de loopgraven zongen om heimwee te bestrijden. En in de eerste fabrieken na de Industriële Revolutie werd gezongen tegen de verveling.”

Hoe vreselijker het werk, hoe meer gezang.

„Je zou het bijna denken.”

Hoe zie je het voor je op kantoor? Zingen vanachter je bureau?

„Nou, wel in een aparte ruimte hoor. Anders worden mensen zenuwachtig. Het hoeft ook niet per se onder professionele begeleiding, het kan ook een soort karaoke zijn.”

Wat doen we met de mensen die niet kunnen zingen?

„Ja, dat is wel een uitdaging. Ik denk dat het belangrijk is dat als je ermee begint in een bedrijf, je moet benadrukken dat het niet goed hoeft te klinken, maar dat het voor de lol is. Dan pas werkt het stressverlagend.”

Van sommige zingende collega’s krijg je juist stress.

„Haha, daar ken ik geen voorbeelden van.”

Sommigen kunnen bijvoorbeeld beter de triangel spelen.

„Dat kan altijd.”

Jullie respondenten waren vooral vrouwen.

„Ja, dat was jammer en ook daarom is er nog meer onderzoek nodig. Want er zijn ook heel veel mannen die wel wat minder stress kunnen gebruiken.”

Verlegen mensen melden zich denk ik ook niet zo snel bij zo’n groep.

„Ik denk dat je het zo zou moeten proberen te organiseren dat alle collega’s het in ieder geval één of twee keer proberen. Ik stond er zelf aanvankelijk ook sceptisch tegenover, maar werd later heel enthousiast.”

Ik zie weleens van die vreselijke filmpjes van verplicht zingende mensen op congressen.

„Zingen moet zeker niet verplicht zijn. Anders kan het zelfs averechts werken.”

Ondanks de voorlopige conclusies adviseer je bedrijven er tóch alvast in te investeren.

„Ik adviseer bedrijven om het mogelijk te maken als het personeel wil zingen op het werk. Mensen die gelukkig zijn met hun collega’s en zich gesteund voelen door hun baas, geven net iets meer, zijn loyaler en presteren beter.”

Aha, om mensen harder te laten werken?

„Ja, het is wel een soort omkoping. Aan de andere kant: je laat er als bedrijf ook mee zien dat je wil investeren in het geluk en plezier van je werknemers. Dus het is zeker niet alléén maar cynisch.”