Akkoord over eerste CO2-normen in EU voor trucks

Voor het eerst krijgen de landen van de Europese Unie gezamenlijke normen om de CO 2 -uitstoot van vrachtwagens terug te dringen.

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben deze dinsdagochtend een voorlopig politiek akkoord bereikt over strengere emissiestandaarden voor vrachtwagens. De CO 2 -uitstoot van trucks moet in 2030 30 procent lager zal liggen dan nu. In 2025 moet de uitstoot al met 15 procent zijn gereduceerd.

De tekst van de nieuwe wetgeving moet nog formeel worden aangenomen door het Europarlement en door de lidstaten. Dit zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Anders dan de VS en China kende de EU tot dusver geen klimaatnormen voor zwaar wegverkeer. Volgens het Europees Milieuagentschap zijn vrachtwagens verantwoordelijk voor 27 procent van de uitstoot van broeikasgassen op de wegen.

De Europese truckbouwers, vertegenwoordigd door de European Automobile Manufacturers Association (ACEA), lobbyde hard tegen de nieuwe normen. Dinsdagochtend zei de ACEA in een reactie „bezorgd” te zijn over de „zeer ambitieuze” nieuwe doelen. Die zouden vrijwel onhaalbaar zijn.

De onderhandelaar namens het Europarlement, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, is juist tevreden. „Autolobby niet blij; dat is een compliment”, twitterde hij dinsdagochtend.

Duitsers op de rem

Het akkoord is gebaseerd op voorstellen die de Europese Commissie in mei vorig jaardeed. De Commissie stelde toen dezelfde doelen voor: een reductie van uitstoot van 15 procent in 2025 en van 30 procent in 2030. Volgens persbureau Reuters wilde het Europees Parlement verder gaan: het bepleitte een reductie van 20 respectievelijk 35 procent. Ook Nederland en Frankrijk wilden ambitieuzere doelen. Maar Duitsland, thuisland van truckbouwers Daimler en Volkswagen (MAN), stond volgens Reuters op de rem.